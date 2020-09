E R "Cadre de vie Sidi-Aissa, une cité à l’abandon" 13 Sep 2020 Annaba 3319 fois La cité Sidi-Aissa, situé au Nord-ouest du chef-lieu de la commune d’Annaba, perché sur un versant des monts de l’Edough, et dominant la grande bleue, une partie de la côte d’Annaba et le cap de Garde, n'est plus cet endroit très prisé par les autochtones et les visiteurs. Le site, livré à lui-même, a perdu beaucoup de son charme, en raison du manque de civisme des uns et le laisser aller des autres. Même sa végétation a été atrocement massacrée en l’absence totale des pouvoirs publics. En outre, tout manque, de l'alimentation en eau potable, en passant par le transport et l'électrification, à la propreté de la cité. En effet, l’eau ne coule toujours pas dans les robinets de plusieurs maisons et leurs propriétaires ont recours aux citernes sans connaitre exactement l’origine de l’eau qu’ils achètent en ces temps de pandémie. Ainsi, contrairement aux maisons qui font la réputation de cette nouvelle cité urbaine, le cadre de vie laisse cependant réellement à désirer. A l’image des routes, étroites et totalement éventrées et abandonnées depuis des années et livrées aux aléas du temps. Au niveau de certains endroits, le goudron n’est même pas posé rendant la circulation automobile difficile, voire impossible durant les pluies, dénoncent les habitants. Outre l’état des routes, c'est également l'absence l'éclairage public et l’insalubrité qui règne sur les lieux, à l’image du quartier résidentiel la colline rose. Si l’on se réfère aux habitants, le soir venu, la cité vit dans l'obscurité presque totale ; tandis que la chaussée et trottoirs se transforment dans certains endroits, en un dépotoir à ciel ouvert, a-t-on constaté sur place. Sidi-Aissa, une région splendide, est livrée à elle-même. Et pour s'enquérir de la gravité de la question, il suffit de faire une balade dans les lieux pour constater de visu les dégâts. Vue de l’extérieur, Sidi-Aissa, avec sa merveilleuse vue sur la ville et la grande bleue, est un petit Eden. Vue de l’intérieur, elle incite à tirer la sonnette d’alarme. Sidi-Aissa, mérite un meilleur sort. B SE