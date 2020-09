la Nouvelle République Lundi 14 Septembre 2020 205 voyous arrêtés pour possession de couteaux et bagarres entre bandes mafieuses rivales LA UNE L’ÉVÈNEMENT 205 voyous arrêtés pour possession de couteaux et bagarres entre bandes mafieuses rivales L’Utilisation d’armes blanches en hausse à Annaba Rédaction LNR La Sûreté de la wilaya de Annaba a procédé ces dernières 24 heures à une vaste opération policière avec la coordination de quelques arrondissements de police, dont la police extra-muros de la commune de Sidi Salem pour lutter contre la criminalité urbaine grandissante de nos jours. Soit un nombre d’arrestation estimé à 16 individus âgés entre 18 et 57 ans, parmi lesquels se trouvent 6 repris de justice et une femme impliquée dans des crimes. Les crimes et faits reprochés vont de la tentative d’homicide volontaire, aux coups et blessures volontaires, aux coups et blessures occasionnés à l’aide d’un couteau, la détention d’armes blanches prohibées de catégorie 6, le vol avec violence de téléphone portable, le vol à l’intérieur d’un véhicule en stationnement, la violation d’un domicile, la tentative de cambriolage. Les policiers ont saisi, au cours de ces opérations, des armes blanches, un fusil harpon, un pistolet électrique (Tazer). Or, du 11 au 20 août 2020, les différents services de police ont effectué 605 interventions qui se sont soldées par l’arrestation de 98 personnes pour possession d’armes blanches, 123 autres pour détention de drogue et de psychotropes et 71 individus recherchés par la justice. Durant le même mois d’août, en une semaine seulement, la police a neutralisé 107 personnes qui étaient en détention de couteaux et 128 autres pour trafic de drogue dans la région de Annaba où les bagarres avec des sabres et des couteaux impressionnent vraisemblablement les citoyens impuissants devant ce phénomène inexistant sous d’autres cieux et dans plusieurs pays de la planète. Oki Faouzi Partager :