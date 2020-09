1857 milliards de centimes destinés pour les handicapés et enfants pauvres détournés par les dirigeants algéri

"A P P" ALGERIEPART PLUS - 14 SEPTEMBER 2020 "1857 milliards de centimes destinés pour les handicapés et enfants pauvres détournés par les dirigeants algériens" C’est certainement le scandale le plus immoral de ces 20, voire 30 dernières années en Algérie. 1875 milliards de centimes, soit l’équivalent de 120 millions d’euros, ont été détournés par des hauts responsables du ministère de la Solidarité Nationale à l’époque de Djamel Ould Abbès et du ministre Said Barkat, à savoir de 2003 jusqu’à 2013. Cet argent était destiné préalablement aux personnes handicapées et les enfants des familles défavorisées. Malheureusement, cet argent a fini dans les caisses noires du régime algérien comme il a été démontré par les juges du tribunal de Sidi M’hamed où sont jugés en ce moment les anciens ministres Djamel Ould Abbès et son successeur, Saïd Barkat, ainsi que plusieurs de leurs anciens collaborateurs. “Sur les 1200 PC, destinés aux lauréats du bac session 2008, acquis pour un montant de 860 millions de dinars, 226 seulement ont été remis à l’Office du bac, une partie a été distribuée à des épouses d’ambassadeurs, des journalistes, des fils de cadres du ministère de la Solidarité, quant au reste, aucune traçabilité n’a été possible”, a révélé dimanche le représentant du ministère de la Solidarité nationale lors de sa plaidoirie en tant que représentant de la partie civile qui s’est constituée dans ce dossier très sulfureux portant sur la gestion des fonds publics dédiés par l’Etat algérien à la solidarité nationale. Le Procureur de la République qui a sonné la charge contre les accusés lors de ce procès a révélé également que pas moins de 12 milliards de Da dédiés, soit prés de 80 millions d’euros, pour l’organisation des camps de vacances pour les enfants du sud ont été détournés et volés par les anciens ministres de la Solidarité nationale et leur proche entourage. Malheureusement, cet argent a été dilapidé et a profité à d’autres personnes dont des enfants des hauts cadres du ministère de la Solidarité nationale qui ont bénéficié de voyages à l’étranger en Tunisie et en Turquie. Des voyages financés avec… l’argent qui était prévu pour les camps de vacances des enfants des wilayas du sud pays. Scandaleux et dégoûtant ! Il est à signaler enfin que plusieurs hauts responsables du ministère de la Solidarité nationale figurent sur le banc des accusés. Et si le parquet général av requis une peine de 12 ans de prison ferme, un million de dinars d’amende et la confiscation de tous les biens a été requise contre Djamel Ould Abbès, une autre de 10 ans de prison ferme assortie de la même amende et la confiscation des biens a été réclamée contre Saïd Barkat, il a également demandé une peine de 8 ans de prison ferme et un million d’amende contre Kheladi Bouchenak, secrétaire général du ministère de la Solidarité, Djellouli Saadi, directeur du protocole, Ismail Benhabyles et Amer Sid Ahmed, des fonctionnaires au ministère, avec confiscation de tous leurs fonds illégaux. Une peine de 10 ans de prison ferme et un million de dinars d’amende a été enfin requise contre Hamza Cherif, ancien directeur des études au ministère et président de l’Unea, et contre Wafi Ould Abbès, le deuxième fils de Djamel Ould Abbès en fuite en Espagne et pour lequel un mandat d’arrêt international a été réclamé pour avoir exploité honteusement en abusant des fonctions de son père les fonds du ministère de la solidarité nationale.