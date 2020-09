Après France 5, M6 diffusera le dimanche 20 septembre une “Enquête Exclusive” sur le Hirak en Algérie

"A P P" ALGERIEPART PLUS - 14 SEPTEMBER 2020"La célèbre chaîne de télévision française M6 diffusera le dimanche prochain 20 septembre un documentaire sur l’Algérie et le mouvement de contestation populaire le Hirak. Il s’agit d’un documentaire de 75 minutes qui sera diffusé le dimanche soir à 23 H 10 dans le cadre de la fameuse émission “Enquête Exclusive” animée par Bernard de La Villardière. Ce célèbre animateur français a, d’ailleurs, participé à plusieurs rassemblements organisés en France contre la répression arbitraire pratiquée par le régime algérien à l’encontre des activistes et opposants fidèles au Hirak. Le 7 septembre dernier, il avait participé avec plusieurs autres grosses pointures de la presse française comme Laurent Delahousse de France 2, à un rassemblement organisé devant l’ambassade d’Algérie à Paris pour exiger la libération du journaliste Khaled Drareni et de tous les détenus d’opinion en Algérie. “Algérie, le pays de toutes les révoltes” est l’intitulé du prochain documentaire qui sera projeté par “Enquête Exclusive” de M6. “En Algérie, ex-colonie française, indépendante depuis 1962, manifester est pourtant passible d’un an de prison. Mais rien n’arrête ces jeunes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Pour les comprendre, nous sommes partis à leur rencontre aux quatre coins du pays. Filmer en Algérie est quasiment impossible. Exceptionnellement, une équipe a pu les suivre pendant plusieurs mois”, explique d’ores et déjà le synopsis de l’émission de M6. Une émission qui promet de faire couler beaucoup d’encre. Le dimanche soir, des millions d’Algériens seront rivés sur leur écran de télévision. Pour rappel, France 5, une autre télévision française, avait diffusé sur France 5 le 26 mai dernier un autre documentaire, “Algérie mon amour”, qui avait soulevé de nombreuses réactions controversées en raison des images jugées choquantes concernant certains témoignages de jeunes activistes suivis et filmés par le réalisateur de ce documentaire français.