E R 14 Sep 2020 Annaba Pavoisement, ravalement des trottoirs, suppression des dos d’ânes…Pavoisement, ravalement des trottoirs, suppression des dos d’ânes… 14 Sep 2020 Annaba 494 fois C’est en effet le constat qui a été fait par les citoyens qui ne comprennent pas pourquoi ce branle-bas qui a consisté au chaulage des bordures de trottoirs, de troncs d’arbres, de nettoyage à grande eau du parcours que doit emprunter la délégation du Premier ministre. Des emblèmes nationaux flambant neufs sont accrochés aux pylônes électriques de l’aéroport jusqu’au complexe du Groupe Sider. Veut-on leurrer le premier ministre en montrant une image de propreté, surtout lorsqu’on sait que la commune hôte de Sidi Amar croule sous les ordures de tous genres. Les « dos d’ânes » si gênants pour les conducteurs ont été rasés et on ne se sera pas étonné de les voir réapparaitre dans les heures qui viennent. En tous les cas, ce fardage n’est pas passé inaperçu par les internautes qui s’en sont donnés à cœur joie dans la critique. Ils l’ont fait savoir à travers des « posts » et des commentaires parfois acerbes. AC