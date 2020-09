"T S A" Par: Y. D. 15 Sept. 2020 à 13:20 "Disparition mystérieuse d’une fillette à Tlemcen"ne fillette de 11 ans est portée disparue, depuis vendredi après-midi, à Remchi dans la wilaya de Tlemcen, à l’extrême ouest de l’Algérie. Sa maman éplorée raconte : « Vendredi après-midi, elle m’avait dit « maman je vais sortir jouer un peu avec ma copine et je reviens ». Puis, elle est sortie comme elle a l’habitude de le faire chaque jour ». « Dans notre quartier, tout le monde se connaît. Personne ne fait de mal à un autre », témoigne-t-elle au micro de Echorouk News. Dans son récit, la maman affirme que vers 19h, elle avait demandé à sa fille d’aller chercher Malak, sa sœur disparue, après avoir eu un mauvais pressentiment. Sans succès. Malak est introuvable. La maman appelle le père qui revenait du travail. Il sort immédiatement à sa recherche. « On a beau crié et appelé après elle, rien n’y fait. La fillette est comme si elle s’est volatilisée. Comment, je n’en sais rien », raconte la maman en larmes. La nouvelle de la disparition de la fillette de 11 ans n’a pas tardé à se répandre dans le quartier, puis sur les réseaux sociaux. Les voisins de la famille se sont mis à la recherche de Malak, sans succès. « Où est Malak ? » est la question que se posent la famille et les voisins de la fillette depuis vendredi après-midi.