E R Echatt 5 membres de bandes des cités arrêtés / 15 Sep 2020  Régions  1105 fois En application de l’ordonnance présidentielle en matière de lutte contre les bandes organisées dans les cités et qui prévoit de lourdes peines de prison pour les coupables de ces faits, les éléments du commissariat extra- muros de la ville d’Echatt viennent de mettre fin avant-hier aux agissements de 5 individus âgés entre 20 et 30 ans qui ont été reconnus comme faisant partie des auteurs de bagarres nocturnes. Au cours de ces bagarres, des armes blanches notamment des sabres et des ‘’flambeaux’’ ont été utilisées et ces individus semaient la panique au sein des paisibles citoyens en leur menant la vie dure et les empêchaient en soirée de profiter d’un repos réparateur. Après une enquête minutieuse menée par le commissaire principal en personne, les malfrats ont été appréhendés puis conduits au siège de la police locale où a été établi un dossier judiciaire à leur encontre, selon les procédures d’usage. Ils ont été déférés hier lundi par devant le magistrat instructeur qui les a placés sous mandat de dépôt. Le calme est ainsi revenu dans les quartiers de la ville suscitant la satisfaction des habitants. Notons que ces policiers ont arrêté dernièrement un dealer de substances psychotropes et saisi 166 comprimés de différentes marques. Ce dealer les dissimulait dans un jardin public. Une autre arrestation et non des moindres est celle d’un menuisier qui fabriquait des barques artisanales devant servir aux harraga ou aux braconniers du corail. La lutte contre la criminalité urbaine est bien assurée dans la ville d’Echatt qui compte près de 40 000 habitants malgré l’effectif restreint des forces de police. Ahmed Chabi