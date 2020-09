"LA PATRIE NEWS" Une fillette portée disparue à Tlemcen, un avis de recherche lancé par la police: Une fillette portée disparue à Tlemcen, un avis de recherche lancé par la police La Sûreté nationale de la wilaya de Tlemcen a lancé ce dimanche un avis de recherche suite à la disparition inquiétante d’une fille de 11 ans. Cette dernière n’a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. La police précise que la dénommée Malak Safi Benslimane arborait, avant sa disparition, une tenue de couleur rose, une ceinture noire et des chaussures de la même couleur que la ceinture. « La petite fille ne souffre d’aucune maladie », indique l’avis de recherche. Les services de police de Tlemcen affirment qu’une enquête a été ouverte suite au signalement de cette disparition par le père de l’enfant. « Toutes les mesures sont prises pour intensifier et publier les recherches sur la personne concernée », ajoute le communiqué. « Les services de police travaillent à la collecte de toutes les informations relatives à cette disparition, appelant toutes les personnes disposant d’informations de prendre contact avec la police », conclut la même source. Nacereddine Benkharef