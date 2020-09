"Association El Jil El Waaed d’El-Tarf Une journée consacrée à l’enlèvement des détritus et à l’hygiène publi

"L S A" Publié par Daoud Allam le 12.09.2020 2121 lectures "Association El Jil El Waaed d’El-Tarf Une journée consacrée à l’enlèvement des détritus et à l’hygiène publique" L’association El Jil El Waaed (génération prometteuse) de la commune d’El-Tarf, nouvellement agréée, se fait remarquer de fort belle manière et sort des sentiers battus en concoctant un programme exhaustif avec des actions de bénévolat tous azimuts et sur le terrain. Interrogé, son très jeune président, Djelti Samir, a affirmé que «notre association qui vient d’avoir son agrément, il y a une semaine, se fixe comme premier objectif ; l’enlèvement des détritus de toutes les cités et agglomérations que compte la commune d’El-Tarf. Nous venons d’amorcer ce programme, à partir de ce vendredi (hier), par le nettoyage, de fond en comble, de la placette 11-Décembre 1960 qui est un lieu très prisé par les familles. Ainsi, chaque vendredi, nous nous attaquerons à une cité donnée en impliquant ses habitants». Notre interlocuteur ajoutera que « notre credo est de sortir des palabres de cafés pour engager des actions citoyennes sur le terrain. Tout le monde sait faire des constats sur l’état de la ville d’El-Tarf mais le plus important est de bouger par des actions de volontariat pour redorer le blason terni de notre ville. Nous comptons faire adhérer toutes les couches de la société locale à nos actions, particulièrement les enfants et les étudiants qui seront sensibilisés sur la protection et la préservation de l’environnement. Nous avons aussi programmé une campagne de sensibilisation et d’information de terrain, sur les dangers de la consommation des comprimés psychotropes, et ce, en collaboration avec les services de la santé dont l’EPH d’El-Tarf. C’est un défi que nous comptons relever avec l’aide de toute la population locale. Nous tenons, cependant, à remercier aussi, l’aide inestimable du P/APC, Cheloufi Ghazal, qui a mis à notre disposition l’outillage et les sacs-poubelles». Pour sa part, le vice-président Azzedine Merzoug, notera que «notre association œuvrera, inlassablement, à se transformer en un lieu de concertation pour des actions futures à caractère socioculturel. Nous comptons aussi, créer deux sections, la première est dédiée aux sports de combat, et la deuxième à la culture avec la mise sur pied d’une troupe théâtrale et une autre de musique. Dans la ville, la culture est le parent pauvre des activités devant la présence hégémonique du sport-roi, le football». Quoi qu’il en soit, cette initiative est louable à plus d’un titre et constitue, indéniablement, une aubaine pour inculquer aux jeunes le bénévolat ou la «Twiza». «Trêve de constats, l’action est notre salut», martèleront, avec empoigne, plusieurs membres de l’association. Daoud Allam