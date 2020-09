"T S A" Disparitions à Tlemcen : Khawla retrouvée, Malak toujours portée disparue Société Par: Younès Djama 16 Sept. 2020 à 21:02 L’une des deux filles disparues à Remchi dans la wilaya de Tlemcen a l’extrême de l’Algérie été retrouvée saine et sauve par les services de sécurité. Portée disparue lundi dernier, Khawla, 14 ans, a été retrouvée, ce mercredi 16 septembre vers 13h, par les forces de sécurité. Les circonstances de sa disparition ne sont pas encore élucidées. À son arrivée dans son quartier, un accueil chaleureux lui a été réservé par les voisins. Au micro d’Echorouk News, son père encore sous l’émotion a adressé ses remerciements à l’ensemble des habitants de la commune de Remchi et de l’ensemble de la wilaya de Tlemcen pour la mobilisation et la solidarité qu’ils n’ont pas cessé de témoigner à l’égard de la famille. Il a émis son vœu de retrouver l’autre fillette disparue, Malak. En effet, la petite Malak, 11 ans, est portée disparue depuis vendredi dernier. Elle n’a toujours pas été retrouvée, a indiqué le correspondant de la chaine III à Tlemcen dans le journal de 19h. « Aucun signe de vie de la petite Malak disparue vendredi dernier », a indiqué le journaliste. De nombreux appels sont relayés par les associations et les citoyens appelant des volontaires à se mobiliser pour retrouver Malak, selon la même source.