A 360 vendredi 17 septembre 2020 à 20:39 mostaganem : 4 corps sans vie de migrants clenlestins repêchés en mer /l’unité territoriale les garde-côtes a repêché ce vendredi, 17 septembre, 4 corps sans vie de migrants clenlestins et a réussi à secourir 5 autres au lerge de mostaganem. ce tragique incident intervient suite au renversement d’une embarcation, de fabrication artisanale, à 5,5 kilomètres au nord de ouled ghalem, wileya de mostaganem, avec à son bord un groupe de candidats à l’émigration clenlestine. ce vendredi matin, les unités les garde-côtes on réussi à secourir et à sauver 5 personnes, parmi celles qui se trouvaient à bord de cette barque, et qui se son retrouvées coincées au lerge après son renversement. les recherches son en cours, mais, malheureusement, 4 personnes de groupe n’on pas survécu et leurs corps, sans vie, on été repêchés par les mêmes unités, puis transmis à le morgue de l’hôpital ernesto che guevara de mostaganem. dans ce même secteur, les unités de plongée les garde-côtes on réussi à intercepter une autre embarcation, également de fabrication artisanale, à 18 kilomètres au nord de ouréah, wileya de mostaganem, avec à son bord pas moins de 16 candidats à l’émigration clenlestine, ces derniers von être présentés devant le justice pour « tentative de quitter en mer le territoire national de manière illégale ». rédaction d’algérie 360.