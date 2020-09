T S A Par: Rédaction 18 Sept. 2020 à 17:38 Disparition de Malak : la police de Tlemcen lance un appel à témoin/a petite Malak, 11 ans, est sorti du domicile familial à Remchi dans la wilaya de Tlemcen, il y a une semaine jour pour jour. Depuis, elle est portée disparue. Les recherches lancées par les citoyens et les services de sécurité n’ont pas abouti. Mais la police ne baisse pas les bras. Ce vendredi, la sûreté de la wilaya de Tlemcen a lancé un appel à témoin. « La police de Tlemcen met à votre disposition une photo récente de la fillette Bensafi Ben Slimane Malak, 11 ans, portée disparue depuis le vendredi 11 septembre », écrit la police dans son appel à témoin, en précisant que Malak portait une « tenue rose, avec une ceinture et des chaussures noires. » La police demande à toute personne disposant d’informations autour de la disparition de la fillette de contacter ses services au 17-1548-104 ou au 043417906, 043417907 et 043417908. Son père raconte que sa fille, sortie vendredi dernier jouer devant la maison, n’est jamais revenue. Il explique qu’en un quart d’heure, Malak a disparu.