Emigration clandestine 57 haragga auscultés par le médecin de la protection civile

E R 17 Sep 2020 Annaba Emigration clandestine /Les médecins des sapeurs-pompiers de la ville d’Annaba ont été invités à ausculter de jeunes harraga au port d’Annaba. Deux groupes de ces postulants à la traversée de la Méditerranée afin de rejoindre l’autre côte en Sardaigne. Le premier groupe composé de 43 individus âgés entre 3 et 36 ans, dont un enfant de 3 ans a été examiné par le médecin de la protection civile qui les a déclarés en bonne santé. Le deuxième groupe composé quant à lui de 14 passagers clandestins âgés entre 19 et 33 ans a été également arraisonné par les éléments des gardes côtes en pleine mer. Ces personnes sont toutes de nationalité algérienne. Mais le plus aberrant est la présence de bébé parmi eux. Pour rappel dernièrement un bébé avait trouvé la mort après le naufrage de la barque artisanale dans laquelle il se trouvait en compagnie de sa mère. Cette dernière devait rejoindre son époux parti en France une année plutôt. Tous ces clandestins doivent être présentés par devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba qui prendra les dispositions prévues par la loi dans le cadre de l’émigration clandestine, mais sans oublier le fait de mettre en danger la vie d’un bébé âgé à peine de 3 ans. AC