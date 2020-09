Solidarité agissante L’appel d’une jeune fille atteinte de cancer entendu

E R Solidarité agissante / 16 Sep 2020 Annaba Qui dira que les Algériens ne sont pas solidaires et qui oserait avancer qu’on QUE CHACUN qui ne pense qu’à soi ? Une réponse cinglante vient d’être rendue à ces questions. Un appel lancé sur les réseaux sociaux en faveur d’une jeune fille sans ressources et atteinte du cancer a trouvé des solutions heureuses. 3 citoyens se sont portés volontaires pour l’amener et la ramener tous les jours au C.A.C afin de pouvoir suivre les séances de chimio thérapie que nécessite son état. D’autre part une âme charitable lui a fourni tous les produits d’alimentation dont on avait communiqué la liste par le biais de la toile pour la somme de 2 millions de centimes. Une enveloppe contenant une aide financière a même été remise à la malade par un autre bienfaiteur par l’intermédiaire de son médecin. Voilà, on a tenu à faire part de ces actes d’une grande humanité vers des personnes qui ont besoin de cette chaleur humaine et de cette solidarité qui appartiennent aux algériens lorsqu’ils répondent « présents » à tout appel de détresse. Ahmed Chabi