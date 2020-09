E R 19 Sep 2020 Annaba "Séraidi Les décharges sauvages prolifèrent sur le CW 16"Malgré les efforts de l’Etat et la mobilisation des habitants et autres associations, pour maintenir le mont de l’Edough notamment la partie surplombant la ville d’Annaba, l’environnement de Séraidi a été fortement dégradé, ces derniers mois. Réputée pour sa biodiversité et son écosystème unique, la route reliant le chef-lieu de la wilaya d’Annaba à la commune de Séraidi, destination par excellence pour de nombreuses familles locales et des estivants, a vu son cadre de vie se dégrader au fil des jours, en raison du comportement sordide de certains individus. Selon le témoignage des habitants, certains endroits du chemin de wilaya n° : 16 reliant le chef-lieu de la commune d’Annaba à Seraidi, sont devenus carrément une décharge sauvage, ou pratiquement chaque semaine, des tonnes de détritus sont jetés aux abords de cette voie de communication, au su et au vu de tout le monde. Nos interlocuteurs ont pointé un doigt en direction des entreprises privées et également étatiques, à l’image du secteur des travaux publics. Un camion a été pris en flagrant délit en train de décharger son contenu de déchets solides aux abords de la route. « Nous avons saisi la brigade de la gendarmerie de Séraidi, en lui remettant des photos prises sur le site. Nous espérons que le mis en cause sera lourdement sanctionné afin de mettre un terme au massacre de l’environnement d’une part et de l’autre encourager l’exploitation des ressources naturelles du milieu forestier et leur valorisation, constituant un modèle vivant de la participation active à la relance d’un développement local durable », a tenu à souligner un habitant. Le camion pris en photo en train de vider sa benne de gravats avec du béton armé, a endommagé également la glissière qui délimite la route, selon les plaignants. Et pour s’enquérir de la gravité de la question, il faut faire une tournée à travers cette belle route sinueuse, dominant la Coquette et la grande bleue, une bonne partie des amas jonche les lieux çà et là. Ces déchets solides seront certainement, emportés par les pluies vers les différentes cités de la ville, causant, ainsi, d’innombrables dédommagements aux réseaux d’assainissement, lesquels viennent fort heureusement de faire l’objet d’importantes opérations de curage. Ceci sans omettre, la dégradation outrageuse du cadre de vie au niveau du village, qui semble être lui aussi abandonné par les responsables censés le protéger et veiller sur lui. Vu de l’extérieur, le village touristique et son environnement fantastique, sont un tableau de maitre. Vu de l’intérieur, il incite à tirer la sonnette d’alarme. Ce paradis terrestre mérite un meilleur sort et de meilleurs gestionnaires. B. Salah-Eddine