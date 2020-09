"Exclusif. Le patron de la plus importante banque algérienne à l’étranger auditionné pendant plus de 17 heure

"A P P" "Exclusif. Le patron de la plus importante banque algérienne à l’étranger auditionné pendant plus de 17 heures par la Police française"La police française continue d’approfondir son enquête sur la Banque BIA, la plus importante banque algérienne établie à l’étranger. Son directeur général délégué, l’algérien Mohamed Younsi, a été auditionné pendant plus de 17 heures depuis le début de l’enquête enclenchée par la police judiciaire du commissariat central du 8e arrondissement à Paris, a appris Algérie Part au cours de ses investigations.