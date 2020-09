Confidentiel. Le député milliardaire Abdelmalek Sahraoui, son partenaire à Sétif et le “cadeau” de deux millia

A P + 19 SEPTEMBER 2020 "Confidentiel. Le député milliardaire Abdelmalek Sahraoui, son partenaire à Sétif et le “cadeau” de deux milliards pour Bédoui" Le député milliardaire Abdelmalek Sahraoui, le dernier des oligarques algériens encore épargnés par les poursuites judiciaires et jouissant encore de l’immunité parlementaire, est impliqué dans un nouveau scandale de corruption qui a été, malheureusement, étouffé par les services de sécurité. Le patron de PROMO INVEST et PETROSER, et de plusieurs autres sociétés privées développant des activités très lucratives après avoir bénéficié d’indus avantages et de privilèges illicites comme il a été démontré à maintes reprises dans les investigations d’Algérie Part, a tissé des liens troublants avec l’ex-Premier ministre et ancien ministre de l’Intérieur Nourredine Bedoui. Abdelmalek Sahraoui s’est rapproché de Bédoui, encore l’un des derniers caciques du régime Bouteflika qui n’a pas été “touché” par la purge ordonnée en 2019 par l’institution militaire, à travers son partenaire Noui Bara, un autre milliardaire et oligarque méconnu de l’opinion publique alors qu’il avait amassé une fortune considérable pendant les années Bouteflika. Noui Bara a “construit” sa fortune à Sétif notamment dans le BTP à travers son groupe familial Bara Noui et frères. Noui Bara a décroché pendant plusieurs années des projets structurants et stratégiques dans le secteur de l’Habitat qui lui ont été attribués dans la wilaya de Sétif. Abdelmalek Sahraoui et Noui Bara sont associés dans un projet de Carrière de marbre située dans la wilaya de Mascara. De 2004 jusqu’à 2010, Nourredine Bédoui était le Wali de Sétif. Et c’est au cours de ces longues années que le milliardaire Noui Bara a tissé une alliance troublante avec Bédoui. Ce dernier, en tant que Wali à Sétif, a bel et bien choyé le groupe Noui Bara et Frères en facilitant leurs affaires grâce à des marchés onéreux obtenus dans la wilaya de Sétif. Le groupe Noui Bara et frères existe depuis 1995, mais c’est durant la période allant de 2004 jusqu’à 2010 qu’il prospère énormément au point de devenir l’un des groupes privés les plus riches de l’est algérien. Nourredine Bédoui était naturellement derrière cette ascension fulgurante. Et Abdelmalek Sahraoui va naturellement profiter de la proximité de son partenaire Noui Bara pour s’offrir les services d’un nouveau protecteur, à savoir Nourredine Bédoui. Preuve en est, en mai 2015, lorsque Bédoui est promu ministre de l’Intérieur du régime Bouteflika, Abdelmalek Sahraoui et Noui Bara vont remettre à Nourredine Bédoui un cadeau… de 2 milliards de centimes en guise “d’encouragement” pour sa nouvelle mission à la tête d’un ministère régalien de l’Etat algérien ! Ce cadeau n’a pas manqué de faire plaisir au ministre de l’Intérieur, le sieur Nourredine Bédoui, qui, naturellement, n’a pas hésité la moindre seconde de 2015 jusqu’à 2019 à renvoyer l’ascenseur à ses deux amis milliardaires en leur procurant plusieurs opportunités de business avec… le gouvernement. Nouredine Bédoui est un très “bon” ami qui sait récompenser ceux qui lui offrent de jolis cadeaux pour s’attirer ses bonnes faveurs. Algérie Part poursuit ses investigations sur la relation triangulaire entre Bédoui, Abdelmalek Sahraoui et son partenaire Noui Bara. Nous publierons de nouvelles révélations dans nos prochaines publications.