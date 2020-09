"El Watan" CHAHREDINE BERRIAH 20 SEPTEMBRE 2020 À 11 H 23 MIN 9489 Des appels à témoins ont été lancés vendredi à Alger et à Tlemcen : Mystérieuses disparitions d’enfants:Une mi-septembre cauchemardesque pour la population de la wilaya de Tlemcen. Trois adolescents, Anes d’Ouled Mimoun (14 ans), Khaoula de Remchi (14 ans) et Malak de Tlemcen (11 ans) ont disparu à la même période, mais dans des conditions différentes. Anes a été retrouvé dans sa localité, 24 heures après et Khaoula à Oran après une semaine de disparition, tous les deux sains et saufs. Malak est toujours portée disparue. Après la peur et la grande panique, place à la colère et aux interrogations. «Beaucoup de bruit a été fait autour de ces disparitions mystérieuses, mais lorsque Anes et Khaoula ont été retrouvés, silence radio, aucune explication n’a été donnée par leurs familles, ni par la police pour nous apaiser, c’est étrange», affirment les voisins. Un silence qui a suscité le scepticisme et l’amertume chez une population compatissante et solidaire durant une semaine. Dans une vidéo, diffusée sur la Toile par la sûreté de wilaya, on voit les «retrouvailles» de Khaoula avec sa mère et son père au sein même du siège de la police. «Les images manquent d’émotions, à mon avis», pense Hamza Belares, citoyen. Beaucoup croient à une mise en scène manquant d’imagination. Mais, l’enfant a été bel et bien retrouvé. «Nous attendons une explication logique des autorités judiciaires sur ces événements (…), pour le moment, aucune déclaration n’a été faite par le procureur de la République à ce sujet», a indiqué Faleh Hammoudi de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme. La stratégie de communication choisie pour annoncer les «retours» de Anes et de Khaoula a quelque peu décrédibilisé la thèse de kidnapping et semé le doute dans l’esprit des familles. «Quelles que soient les causes de ces disparitions, nous sommes heureux pour ces enfants et leurs proches, mais, dans l’absolu, il faut que nos enfants prennent conscience du grand malaise qu’ils peuvent causer à toute une population par leurs caprices…» a estimé M. Lalem, psychologue. Autrement dit, selon nos interlocuteurs, la thèse des enlèvements est peu crédible. Malak Safi Benslimane, pour qui une grande mobilisation a été organisée, chiens renifleurs de la police et battues dans la périphérie du quartier de Feddane Sebaa, demeure le mystère, puisque des informations contradictoires circulent depuis sa disparition. L’appel à témoins de la police EN SAVOIR PLUS Traçabilité de nos produits: l'affaire de tous ? Qu'attendent les citoyens et consommateurs Français quant aux politiques environnementales et agro-alimentaires? E-LECLERC.COM PROPOSÉ PAR L'OBSERVATOIRE E.LECLERC Suspendre le ciblage publicitaire Adyoulike Dans une vidéo, son père annonce avec bonheur et grande émotion le retour de sa fille, saine et sauve, et remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour elle… Une centaine de jeunes, accompagnant de nuit les éléments des services de sécurité devant un domicile déserté, jubilent en live sur le réseaux sociaux : «Malak a été retrouvée !» Mais, ce n’étaient que de fausses alertes, puisque bizarrement, le lendemain, la sûreté de la wilaya a diffusé un appel à témoin avec la photo de la disparue et des numéros de téléphone. «La police de Tlemcen met à votre disposition une photo récente de la fillette Bensafi Ben Slimane Malak, 11 ans, portée disparue depuis le vendredi 11 septembre», écrit la police dans son appel à témoin, en précisant que Malak portait une «tenue rose, avec une ceinture et des chaussures noires». La police a demandé à toute personne disposant d’informations autour de la disparition de la fillette de contacter ses services au 17-1548-104 ou au 043417906, 043417907 et 043417908. Mais alors, qui a poussé le père et ces jeunes à faire de telles déclarations ? Devant toutes les supputations, ces contradictions et autres doutes des habitants de la wilaya, l’oncle de Malak est apparu, avant-hier, dans une vidéo pour «exhorter les gens à être rationnels et ne pas porter préjudice à la famille avec des hypothèses qui font mal à ses proches…» Il faut le dire, au vu du traitement des affaires de Anes et de Khaoula, que beaucoup de personnes commencent à faire dans l’amalgame. Beaucoup de zones d’ombre entourent ces disparitions subites dans la wilaya de Tlemcen, au point où certains sont convaincus qu’il s’agit d’un «coup» d’une partie occulte pour déstabiliser la région… C’est dire les dégâts que peut causer la stratégie de communication dans des affaires de disparition d’enfant dans une atmosphère politique et sociale délétère… Les recherches sont encore en cours pour retrouver Malak…