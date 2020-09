E R 20 Sep 2020 Annaba Beauséjour Un mineur sauvagement agressé/Deux marginaux n’ont pas hésité à attaquer au cutter un mineur afin de lui subtiliser son téléphone portable. La scène s’est déroulée avant-hier au quartier huppé du Beauséjour où se trouvait cet adolescent. Tout d’un coup les voyous avaient surgi et voulaient lui arracher son téléphone portable, mais devant sa résistance ils n’avaient pas trouvé mieux que de lui adresser des coups de cutter sur une bonne partie du corps. Sérieusement blessé il avait été abandonné sur place par les malfaiteurs. Il a été secouru et emmené aux urgences médicales où il a été pris en charge et soigné. Les présumés agresseurs auraient été filmés par une caméra de surveillance d’après des internautes qui les menacent de divulguer leurs photos sur la toile. Ces derniers ont également lancé un appel aux personnes qui verront ces photos de les dénoncer aux services de police qui pourront alors les appréhender. Une photo postée montre le jeune homme portant un bandage sur toute la poitrine et du sang qui coule sur son pantalon. Ahmed Chabi