E R 20 Sep 2020 Annaba Quartier Sainte-Thérèse Un commerce illicite de boissons alcoolisées dénoncé/Etrange découverte que celle faite par des locataires du quartier « Sainte-Thérèse » d’Annaba. Il s’agit de la commercialisation de boissons alcoolisées de différentes marques. Notre source indique, à ce sujet, que des locataires et des fidèles de ladite mosquée du quartier, viennent d’informer les inspecteurs du 7eme arrondissement de la cité Saint-Cloud, dont dépend leur quartier, de l’existence au niveau des locaux d’une bâtisse d’un commerce illicite en l’occurrence la vente de boissons alcoolisées de marque. Opérant généralement by night au niveau d’une villa, le fournisseur en question reçoit, le soir venu, des invités, des deux sexes, à bord de véhicules haut de gamme. Le commerce, contre toute attente, estime-t-on, a pollué l’environnement par le va et vient de gens étrangers à la cité, ce qui a provoqué la colère des habitants. Faut-il rappeler qu’il y a quelques années, un trafic de grosses cylindrées, par le biais des pièces détachées d’importation, avait impacté la quiétude des habitants, avant que la douane algérienne n’y mette un terme en pénalisant financièrement et lourdement le mis en cause, également un habitant du quartier « Sainte-Thérèse ». Enfin, les habitants de ce quartier, jadis paisible, ont lancé un « SOS » au nouveau chef de sûreté de la wilaya de Annaba pour instruire les responsables en charge de la sécurité sur les lieux, à l’effet de mettre fin à cette situation de délinquance. Salah-Eddine