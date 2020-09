E R 20 Sep 2020 Régions Biskra 7 zones d’ombre raccordées à l’électricité et au gaz/Les habitants de 7 zones d’ombres de la wilaya de Biskra ont bénéficié de la mise en service du raccordement de leurs foyers aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, a-t-on appris mercredi auprès de la Société de distribution de l’électricité et du gaz. Le raccordement des foyers et des périmètres agricoles de ces zones, s’inscrivant dans le cadre du programme de développement des zones d’ombre, a été effectué en présence des autorités de la wilaya, a précisé la même source, notamment le wali Abdellah Abi Nouar qui a donné le coup d’envoi à cette opération au cours d’une visite d’inspection des projets de développement dans plusieurs zones d’ombres dans les communes de M’lili, Oumache et Mekhdma. Selon les explications des responsables de la Société de distribution de l’électricité et du gaz, deux périmètres agricoles ont été raccordés au réseau électrique dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales sur une longueur de 4900 m ainsi que la pose de 2 transformateurs au profit de 12 agriculteurs, tandis qu’un périmètre agricole a bénéficié d’un raccordement sur une longueur de 9 700 m et l’installation de 3 transformateurs au profit de 4 agriculteurs. Dans la commune de M’lili, le périmètre agricole de la zaouïa d’Ouled M’hamed a également été raccordé au réseau électrique sur une longueur de 1 900 m ainsi que la pose de 2 transformateurs au profit de 13 agriculteurs, a ajouté la même source. Aussi, dans la commune d’Oumache, les zones de Saâda 1, 2 et 3 ont bénéficié de la mise en service du raccordement de 80 foyers au réseau de gaz naturel sur une distance de 15 km, en plus de 18 foyers dans la cité El Hadj Massmoudi dans la commune de M’lili sur une longueur de 580 m. Au cours de sa visite, le wali de Biskra a affirmé que le programme de développement engobe 333 projets en faveur de 266 zones d’ombre recensées à travers la wilaya, précisant qu’un montant de 5 milliards de dinars sera consacré à la réalisation de nombreux projets dans divers secteurs dont une part «importante» (26 %) sera réservée à l’électrification rurale et agricole mais aussi au raccordement des foyers au gaz naturel. R.C