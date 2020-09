A 1 " Par Mourad Arbani| 22 Septembre 2020" Oum El Bouaghi : Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogues dures et de la cocaïne"Huit individus, activant au sein d’un réseau criminel international transfrontalier spécialisé dans le trafic de drogues notamment la cocaïne, ont été placés en détention préventive par le juge instructeur près le tribunal d’Ain M’lila (Oum El Bouaghi), a indiqué mardi un communiqué du parquet. Une neuvième personne suspectée d’implication dans la même affaire a été, quant à elle, placée sous contrôle judiciaire, selon la même source. La brigade d’investigations de la gendarmerie nationale avait intercepté une voiture qui a été perquisitionnée et utilisée par la bande pour le trafic de drogue. L’approfondissement des recherches conduites sous l’égide du parquet a révélé qu’il s’agissait d’un réseau criminel transfrontalier international spécialisé dans le trafic de drogues notamment la cocaïne et composé de 14 personnes âgées de 22 à 43 ans, originaires de diverses régions du pays, est-il encore précisé. Neuf des membres du réseau ont été interpelés et cinq autres sont actuellement en état fuite, selon la même course qui a fait état de la saisie de 2,1 kg de cocaïne, 13,642 kg de drogues dures ainsi que d’un montant de 16.481.480 DA et de six voitures de luxe. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Ain M’lila qui a demandé l’ouverture d’une information judiciaire au juge instructeur du même tribunal pour les crimes de "gestion, organisation et financement d’activités de possession et achat avec l’intention de vendre et de stocker des drogues et d’importation illégale de drogues", est-il noté.