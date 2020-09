L Q O PAIX ET SERENITE" par Abdou BENABBOU Le plus désolant dans la dernière émission diffusée par une chaîne de télévision française consacrée à l'Algérie n'est ni dans sa légèreté, ni dans sa superficialité, ni même dans son ridicule pied levé. Ses effets négatifs bourrés de méchantes parcimonies étudiées et choisies participent à l'élargissement du fossé entre les peuples français et algérien contre lequel des efforts tangibles sont aujourd'hui soutenus. Elle est un coup d'épée acéré dans le dos de multiples et importants intérêts communs à renforcer et à partager. L'argument trop fallacieux de la liberté de la presse a fini par extirper ce qu'il a de noblesse car galvaudé à l'emporte-pièce pour se présenter en haine affirmée et condensée en flagrantes insinuations calculées. Si l'Algérie n'est pas du tout un paradis, loin s'en faut, elle n'a pas cependant cette ossature sociale que la chaîne télévisuelle a tenté de lui coller et s'il fallait chercher une structure satanique, elle serait à trouver dans un journalisme haineux et une liberté d'expression manipulée et dénaturée. Les séquences choisies par les initiateurs du documentaire n'ont en aucune manière présenté la réalité de la société algérienne et si elles ont naturellement offusqué les téléspectateurs nationaux par les cibles restreintes délibérément choisies, leurs effets sur la population française seront à contre-courant de la nécessité d'une concorde et d'un rapprochement entre deux peuples amis. Les instigateurs de cette petite œuvre d'une malhonnêteté délibérée n'ont certainement pas perdu de vue que leur prétendu reportage touchait d'abord et de plein fouet les intérêts du peuple français. Tenter de barricader les esprits de ses concitoyens ainsi est une entrave à la juste pesée et à la compréhension des lourdes menaces qui couvent dans toute la région. Pour rester sains, la majorité de ces esprits n'ont pas besoin de coups de boutoir d'informations sournoisement minutées pour une catastrophe programmée et pour de sombres intérêts. Certains persistent à faire semblant d'oublier que dans le bassin méditerranéen, les problèmes des uns fabriquent ceux des autres. Les peuples algérien et français liés par une histoire et un destin communs ont surtout besoin de paix et de sérénité.