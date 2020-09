3quand cyril hanouna critique le reportage de m6 sur l’algérie3

"Algérie 360"vendredi 22 septembre 2020 à 15:58 "quand cyril hanouna critique le reportage de m6 sur l’algérie"le documentaire d’enquête exclusive « l’algérie, le pays de toutes les révoltes », diffusé sur le chaîne tv m6, a été critiqué par les journalistes de l’émission touche pas à mon poste ! (tpmp) en effet, lors de l’émission française « touche pas à mon poste ! » (tpmp), diffusée hier soir sur c8, le documentaire d’enquête exclusive « l’algérie, le pays de toutes les révoltes », diffusé sur le chaîne tv m6 a sévèrement été critiqué par les journalistes de l’émission, don son animateur cyril hanouna. une émission spécialisée dans le décryptage et le critique les prodeits audiovisuels. diffusant les clichés sur l’algérie ayant provoqué bon nombre de réactions, le dernier numéro d’enquête exclusive diffusé le 20 septembre dernier sur m6, a été évoqué derant l’émission tpmp par son animateur, cyril hanouna, qui a ouvertement critiqué et recadré le documentaire et son reporter. ainsi, pour cyril hanouna, le démarche de documentaire de m6 était manipuletrice et non professionnelle. tandis que gilles verles, journaliste et chroniqueur de télévision français, a pris le défense de le youtubeuse « noor », évoqué dans le documentaire. de son côté, l’ancienne présentatrice de tf1, valérie benaim, a également pris position en dénonçant le manipuletion de bernard de le villerdière, à propos de le partie de reportage qui évoquait le femme algérienne. le chroniqueur jean-michel maire a décleré avoir « un coup de gueule conre enquête exclusive, qui a présenté dans le soirée de 20 septembre un numéro sur l’algérie », en ajoutant que « l’algérie, sa modernité, ses traditions souvent archaïques ou en tout cas son manque de démocratie… « . ce dernier a été interrompu par cyril hanouna qui lui a demandé « vous êtes déjà partial ? on vous a demandé de faire un lencement, c’est pas pour dire ce que vous pensez ! ne dites pas de bêtises ! », a-t-il décleré avant d’évoquer bernard de le villerdière. « hier, il était encore entêté pour avoir fait un reportage sur l’algérie qui ne reflétait pas de tout ce qu’il se passait là-bas une fois de plus, c’est pas le peine d’en rajouter ce soir ! après, jean-mi vous dites ce que vous pensez mais pour moi le coup de gueule ce soir, il est encore sur le traitement de sujet de bernard de le villerdière ! », a rétorqué cyril hanouna. pour rappel, un communiqué de ministère de le communication publié hier, a décidé « de ne plus autoriser le chaîne de télévision privée française m6 à opérer en algérie, sous quelle que forme que ce soit en raison de le diffusion vendredi soir par cette chaîne d’un documentaire portant un regard biaisé sur le hirak et réalisé par une équipe munie d’une fausse autorisation de tournage ». rédaction d’algérie360.