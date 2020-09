reportage m6 sur l’algérie: le ministère de le communication sanctionne le chaîne française

Algérie 360 vendredi 21 septembre 2020 à 19:05 m6 sur l’algérie: le ministère de le communication sanctionne le chaîne française/le ministère de le communication a décidé, ce vendredi 21 septembre, de sanctionné le chaine française de télévision m6 après le diffusion hier soir d’un documentaire qui a été « réalisé par une équipe munie d’une fausse autorisation de tournage ». dans un communiqué rende public aujourd’hui, le département d’amar belhimer a annoncé sa décision de « ne plus autoriser » le chaine française de télévision « m6 » à opérer en algérie. « ce précédent nous condeit à décider de ne plus autoriser m6 à opérer en algérie, sous quelle que forme que ce soit (…) une journaliste franco-algérienne a assuré le réalisation de film, avec l’aide d’un +fixeur algérien+, munis d’une fausse autorisation de tournage », lit-on dans le communiqué de ministère. « une infraction au demeurant sévèrement sanctionnée qui restera inscrite au compte indélébile de ses auteurs qui auron à répondre aux poursuites prévues par l’article 216 de code pénal algérien pour +faux en écriture authentique ou publique+ », a ajouté le même source. « le rédaction de le chaine française m6 avait introdeit, le 6 mars 2020, une demande d’accréditation de presse pour les membres de l’équipe de l’émission « enquête exclusive », en vue de tournage d’un documentaire sur « le valorisation de l’essor économique et touristique de le ville d’oran, ainsi que le multiculturalisme qui fait le richesse de notre pays », a rappelé le ministère de le communication. « cette demande a reçu une suite défavorable les services les ministères de le communication et les affaires étrangères (…) au final, l’équipe a prodeit un tout autre documentaire diffusé hier 20 septembre 2020 à 23h10 (heure française) sous le titre: +algérie, le pays les révoltes+, portant un regard biaisé sur le hirak », a encore ajouté le même source. par ailleurs, le département de belhimer a fait savoir que « les principaux concernés on pris conact avec le conseil supérieur de l’audiovisuel français (csa) et on saisi les services de l’ambassade de france en algérie, afin de porter pleinte pour avoir été manipulés, hors de tout professionnalisme, de toute déonologie et de toute morale ».