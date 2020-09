"A P +" ALGERIEPART PLUS - 26 SEPTEMBER 202" "Le nouvel aéroport international d’Oran : un gouffre financier sans fin et des retards de plus de 3 ans !"Malgré des retards qui ont dépassé les trois années et de nombreuses imperfections dans la conduite des travaux, les responsables du projet du nouvel aéroport international d’Oran dont les gestionnaires de l’Entreprise de Gestion des Services Aéroportuaires de l’Ouest (EGSAO), continuent de demander des rallonges budgétaires et de nouvelles enveloppes pour terminer la construction de cet aéroport que les oranais attendent depuis… 2017 !