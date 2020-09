E R 23 Sep 2020 Annaba Elles ont agressé un bijoutier, 2 jeunes filles arrêtées/Avant-hier le centre-ville était en ébullition à la suite de la nouvelle d’une agression commise par …deux jeunes filles dans une bijouterie. Les apprenties gangsters ont aspergé le bijoutier de gaz lacrymogène avant de s’emparer d’un bracelet en or massif et de tenter de s’enfuir. Cependant les cris du malheureux commerçant ont attiré beaucoup de monde et permis à plusieurs citoyens de bloquer les deux adolescentes et de les maitriser en attendant le fourgon de police. C’est sous les coups et les insultes de personnes présentes que les policiers ont réussi à emmener les jeunes filles qui avaient bien préparé leur coup. Notons que cette tentative de vol a pratiquement enflammé les réseaux sociaux et suscité de nombreux commentaires acerbes, condamnant ces jeunes filles, présumées coupables de vol, qui s’étaient introduites de plain- pied dans le domaine du banditisme. Ahmed Chabi