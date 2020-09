A P S Samedi, 26 Septembre 2020 Emigration clandestine: sauvetage de 755 personnes durant la dernière semaine/ALGER - Des unités des Garde-côtes ont procédé, lors de diverses opérations menées dans nos eaux territoriales entre le 20 et le 25 septembre courant, à l’interception et au sauvetage de 755 personnes qui tentaient de prendre la mer de manière illicite et qui ont été prises en charge par les services compétents des Forces navales, alors que les corps de trois émigrants clandestins dont l’embarcation a chaviré, ont été repêchées, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale.