L Q O par K. Assia Dimanche 27 septembre 2020 1.240 harraga interceptés et 13 cadavres repêchés en une dizaine de jours: La cote d'alerte !Les tentatives d'émigration clandestine ont pris, ces derniers temps, une ampleur sans précédent, avec leur lot de drames. Les garde-côtes multiplient leurs opérations pour le sauvetage et l'interception des ces harraga. En une dizaine de jours seulement, 1.240 personnes qui tentaient d'émigrer clandestinement ont été interceptées et 13 cadavres repêchés. Des chiffres inquiétants qui renseignent sur les proportions alarmantes que prend ce phénomène. Selon un bilan des différentes interventions des unités des garde-côtes, on saura que quelque 755 personnes qui tentaient de rejoindre l'autre rive de la Méditerranée ont été secourues par les forces navales entre le 20 et 25 septembre et ramenées sur la terre ferme, selon un bilan communiqué, hier, par le ministère de la Défense nationale (MDN). Trois autres harraga ont péri en mer après que leur embarcation ait chaviré. Leurs dépouilles ont été repêchées par les unités des garde-côtes. Avec le renforcement des patrouilles en mer, les forces navales ont réussi à mettre en échec des dizaines de tentatives d'émigration clandestine vers l'Europe. Ces interventions s'inscrivent selon le ministère de la Défense nationale, dans le cadre de la lutte contre ce phénomène qui met en péril de nombreuses vies humaines. Les opérations de sauvetage ont été effectuées, par les unités de recherches et de secours en mer, relevant des trois façades maritimes : ouest, centre et est. Ainsi et selon la même source, 340 candidats à l'émigration clandestine ont été interceptés et secourus par les forces navales de la façade maritime-centre, 343 harraga ont été également secourus par les unités de la façade maritime-ouest alors que 72 migrants ont été interceptés et sauvés par les forces navales de la façade maritime-est. Quelques jours auparavant, les mêmes unités ont intercepté et secouru (du 15 au 19 septembre) lors de 42 interventions en mer, quelque 485 migrants dans les eaux territoriales algériennes. Le bilan fait état également de 10 cadavres repêchés. La majorité des interventions menées ont été effectuées à l'Ouest avec 255 migrants secourus. Parallèlement, plusieurs réseaux de passeurs de migrants ont été démantelés par les services de la Gendarmerie et de la Police, notamment dans la wilaya de Mostaganem. En effet, 2 réseaux de passeurs chargés d'organiser des traversées clandestines vers l'Europe, ont été démantelés et 29 personnes arrêtées. L'un des réseaux démantelé activait dans l'ouest de la wilaya. Les gendarmes ont arrêté 22 individus alors qu'ils s'apprêtaient à effectuer une traversée clandestine en mer. D'autre part, les services de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem ont déjoué également, une opération d'émigration clandestine à partir de la zone rocheuse proche du port de pêche de Salamandre et 5 individus, âgés entre 20 et 42 ans ont été arrêtés. Dans la wilaya d'Oran, 10 candidats à l'émigration clandestine ont été arrêtés, par les éléments de la Sûreté de Bousfer relevant de la Sûreté de daïra d'Aïn El Turck et un passeur a été aussi appréhendé. Ces passeurs de harraga sont souvent mis en contact avec des jeunes désirant rallier, illégalement, l'autre rive de la Méditerranée. Ils leur procurent des embarcations, des moteurs, des gilets de sauvetage ainsi que le carburant, en contrepartie d'importantes sommes d'argent.