E R 26 Sep 2020 Annaba Le directeur de la laiterie Edough et des cadres écroués/Selon un communiqué émanant de l’APOCE d’Annaba, la gendarmerie nationale a procédé à l’arrestation de plusieurs cadres dirigeants de la laiterie « Edough » qui se trouve au Sud de la ville et fournit le lait à toute la région Est du pays ainsi que ses dérivés. C’est ainsi que suite à aux dénonciations de l’Association de la défense des consommateurs, l’ancien directeur de la laiterie N.N, le directeur de la production T.S, et le chef de service de la production B.L, le responsable du conditionnement F.S ont été placés sous mandat de dépôt après leur comparution par devant les magistrats instructeurs près le tribunal d’El Hadjar jeudi dernier. Les autres cadres appréhendés sont placés sous contrôle judiciaire. Ces cadres sont accusés de tromperie sur la qualité de produits de large consommation, détournement de deniers publics, et la mauvaise gestion de l’unité. Tout comme il leur est reproché d’alléger les doses de pasteurisation du lait commercialisé aux ménages. De 103 grammes, ils n’utilisaient que 90 grammes de produits de pasteurisation par litre produit (d’où un nombre important de sachets produits en plus que la norme), la différence était versée dans leurs comptes personnels. La section de recherches de la gendarmerie nationale avait ouvert une enquête en mai passé à la suite d’une plainte déposée par l’APOCE d’Annaba. Pour des commerçants qui sont servis par des distributeurs, il est temps de se pencher également sur les agissements de certains d’entre eux qui chargeraient le lait la nuit pour le livrer le matin avec le risque de le voir tourner, ainsi que la vente concomitante de lait pasteurisé et de « vache » lequel est revendu à 60 DA le sachet. Ahmed Chabi