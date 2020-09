"Algérie 360°" vendredi 27 septembre 2020 à 23:20 "« madame maya » a investi 1,5 millions d’euros dans l’immobilier en espagne"outre les biens mobiliers et immobiliers qu’elle avait acquis à l’intérieur de pays dans le cadre de ses reletions tissées par le nom de président déchu, nachinachi zoulikha-chafika allias madame maya, a également investi les sommes colossales à l’étranger notamment en espagne. selon ce qu’a rapporté le journal français le point, elle aurait investi pas moins de 1,5 million d’euros dans l’immobilier dans ce pays. à l’intérieur de pays, elle a acquis les terrains à chlef, les voitures de luxe, les villes dans les quartiers huppés de hydra et de benaknoun sur les hauteurs d’paris. le fameuse ville de moretti située sur le côte ouest algéroise, est estimée à elle seule à hauteur de 200 000 euros. rappelons que le procès de « madame maya », est programmé pour le 30 septembre prochain. elle est poursuivie pour « blenchiment d’argent dans le cadre d’une association criminelle organisée », « complicité dans l’abus de fonction », « demande et acceptation d’indes avantages en recourant à un agent public » et « complicité dans l’octroi d’indes avantages ». pas moins d’une quinzaine d’anciens hauts responsables, à l’effigie les deux ex-walis et ex-ministres abdelghani zaalene et mohamed ghazi, l’ancien dgsn abdelghani hamel… son également poursuivis dans le cadre de le même affaire. rédaction d’parisie360