"L Q O" par Hamid Dahmani Mardi 29 septembre 2020 «Loukan», le mot-clé de la réussite"Ah ! Si tout le monde pouvait exaucer son vœu de bonheur à travers le mot «loukan», le peuple serait très heureux de vivre dans sa peau, il serait libre de changer le cours de l'histoire et les gens ne seraient plus prisonniers de leur destin malheureux. Mais, Allah ghalleb, parce que personne ne peut se passer du mot «loukan !» pour souhaiter un jour changer sa destinée. «Loukan» ou si, est une conjonction indiquant une condition dans le passé. Avec des «loukan» et des si, on pourrait mettre toute l'Algérie dans une bouteille et la jeter à la mer, comme des harraga embarqués qui veulent s'en aller ailleurs. Avec «loukan, on pourrait démolir un bled et reconstruire un pays fantastique, comme ceux imaginés dans la fiction et dans le cinéma. Avec «loukan» on pourrait aussi décréter une justice égale pour tous et où il n'y aurait plus de bandits, ni de corrompus, ni de violence contre les opposants démocrates. «Loukan» le peuple avait le pouvoir de décider de sa destinée, comme dans les autres pays qui dominent le monde, l'Algérie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. «Loukan» ces décideurs écoutaient la voix raisonnable du changement, tout est possible avec «loukan». Entre nous, «Loukan» est un bon décideur, et avec lui tout le monde vivrait dans le bonheur et la fraternité sur ce sol de la mère patrie outragée. «Loukan, mazalate saha» et la jeunesse de la fleur de l'âge, Wallah cela fait longtemps que je serai parti comme les clandestins de la mer vers d'autres cieux plus cléments pour le besoin de mon bien-être. Bien sûr, «loukan» nos décideurs nous voulaient du bien et avaient quelque chose dans la jugeote, cela fait des lustres que le pays serait sorti du marasme et de la médiocrité qui le gangrène dans tous ses secteurs d'activité en panne. De toutes les façons, «loukan» les Arabes «darou raï bekri » dans la tête (je ne parle pas du raï musical, mais du raï de la raison) cela fait longtemps déjà qu'ils se seraient unis entre eux pour le bien de la nation et des peuples. Tous les Algériens ont du «loukan» sur le bout de la langue et dans l'esprit, mais sans résultat ni efficacité. «Loukan» les hommes de ce riche territoire avaient mis la main dans la main pour construire ce pays, qui a été arraché au prix fort du sang au colonialisme, on n'en serait pas là aujourd'hui, à juger et jeter en prison tout un gouvernement pour abus de confiance et de dilapidation des deniers publics et de tromperie. Si tout le monde éprouvait de l'envie pour ce pays en mal de patriotes, cela fait longtemps que l'Algérie serait une puissance économique.