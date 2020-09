E R 27 Sep 2020 Annaba "Annaba Sidi Amar Le problème des ordures ménagères reste posé"Dos au mur et littéralement dépassée par la pollution urbaine et l’amassement des déchets domestiques, lors de cette énième campagne de nettoiement, l’APC de Sidi Amar a fait appel au secours du secteur privé, priant les citoyens de la ville à contribuer dans l’effort continuel qu’est la sauvegarde de leur environnement immédiat. Encore une fois la commune de Sidi Amar fait face à une catastrophe écologique. Aujourd’hui dire que la ville est saturée par les déchets domestiques serait un euphémisme étant donné que c’est une réalité visible à l’œil nue. D’un côté il y a des bennes à ordure partiellement vide et juste en face des montagnes de poubelles déversées sur les trottoirs et les routes. A ce stade force est de constater que le citoyen a un rôle à jouer dans cette catastrophe qui n’en finit pas. Certes il est des zones qui ne disposent pas de bennes à ordure, mais il est aussi des secteurs où la pollution est due de l’irresponsabilité des habitants qui jettent les déchets ménagers par les fenêtres des immeubles ou sur les trottoirs au lieu d’utiliser les bennes à ordures. Des bennes qui aussitôt installées sont détruites par les troupeaux de vaches et de moutons qui traversent la ville de Sidi Amar de long en large jours et nuits. C’est un cercle vicieux où l’APC et les citoyens partagent les torts. D’un côté l’APC de Sidi Amar ne fournit pas assez d’effort pour appliquer concrètement l’interdiction de circulation des troupeaux d’animaux en ville. À ce stade le tiers des quartiers et cités de la ville de Sidi Amar abritent des poulaillers et des granges, improvisées dans les jardins et caves des immeubles. Le fait est que la catastrophe et tellement étendue, touchant toute la ville de Sidi Amar, que les moyens dont l’APC disposent ne suffisent plus à couvrir autant de zones lors des campagnes de nettoiement. De ce fait l’APC a fait appel à plusieurs opérateurs privés pour lui prêter main forte lors de la campagne d’hier. Cet état des lieux qui dure depuis des années, remet en cause sérieusement l’efficacité des campagnes de nettoiement hebdomadaires. Non pas qu’elles ne donnent pas de résultats, mais des résultats qui sont aussitôt obsolètes à la fin de chaque journée de nettoiement où le paysage est aussitôt assombri par de nouvelles tonnes de déchets ménagers. Sadouki Soufiane