Exclusif. Un avion d’Air Algérie renvoyé par les autorités chinoises à la suite de la contamination de 3 membr

A P + ALGERIEPART PLUS - 29 SEPTEMBER 2020 Exclusif. Un avion d’Air Algérie renvoyé par les autorités chinoises à la suite de la contamination de 3 membres de l’équipage" Triste humiliation pour Air Algérie ! Le jeudi 24 septembre dernier, un avion d’Air Algérie a décollé depuis Alger vers Pékin dans le but de “rapatrier” plus de 200 ouvriers chinois qui travaillent avec diverses sociétés chinoises installées en Algérie. Un vol qui devait permettre à Air Algérie de gagner un peu d’argent après des pertes colossales provoquées par la paralysie du trafic aérien mondial et national en Algérie.