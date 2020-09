"F Sciences" Coronavirus : plus d'un million de décès recensés dans le monde:Coronavirus : plus d'un million de décès recensés dans le monde LE POINT SUR LA SITUATION – Le passage de ce seuil intervient au moment où l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient et les États-Unis, font face à une remontée des cas, qui laisse craindre l'arrivée d'une deuxième vague meurtrière.