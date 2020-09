E R 29 Sep 2020 Annaba "Journée méditerranéenne de la Côte Opération de nettoyage du littoral annabi"Des millions de tonnes de déchets sont jetés chaque année dans l’océan dont une grande majorité est de matière plastique. Ces statistiques reflètent l’ampleur du drame qui se joue dans l’océan et sur nos côtes. La majorité de ces déchets sont malheureusement d’origine humaine, c’est la preuve que nous sommes tous coupables mais nous sommes aussi tous acteurs de la solution. Dans le cadre de l’évolution des comportements et des mentalités pour un réel changement sociétal, la direction de l’environnement de la wilaya d’Annaba en étroite collaboration avec la maison de l’environnement, la conservation nationale de préservation du littoral d’Annaba, le mouvement associatif à l’image de l’association Al Ikram, celle du Ô jeunes, d’Aaoj l’association nationale du patrimoine, de l’environnement et du développement humain, l’association Sos enfants sans frontières , Epic Annaba propre et d’autres intervenants qui militent pour la protection, la gestion et le développement durable du littoral se sont engagés pour célébrer la journée méditerranéenne de la cote, coïncidant au 25 septembre de chaque année en organisant, au cours de la semaine écoulée, une opération de nettoyage des plages. Les initiateurs lors de cette action, qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche éco-citoyenne, ont été mobilisés pour ramasser des ordures et des déchets qui jonchent les plages réparties sur le littoral. Munis de gants et de sacs plastiques, les participants à cette opération de nettoyage ont passé au peigne fin les plages dans une ambiance qui a allié détente et responsabilité. Au terme de cette louable initiative qui s’est déroulée conformément aux mesures de sécurité sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie Covid-19, une quinzaine de sacs remplis de déchets ont été ramassés. Vu que le fléau des déchets plastiques dans les océans ne cesse de prendre de l’ampleur ces dernières années, les organisateurs ont profité de l’occasion pour sensibiliser les estivants, leur expliquer les enjeux liés à la pollution marine ainsi que les dangers qui menacent notre planète, et l’importance de la préservation du littoral et des zones côtières qui constituent une vraie richesse au niveau touristique et économique. Les initiatives marines qui s’inscrivent dans le cadre de la célébration de cet événement visant à la protection et la valorisation du littoral se sont poursuivies avec le club de plongée sous-marine Hippone Sub Annaba. Ce dernier a organisé à son tour une opération de nettoyage des fonds marins. L’objectif de cette opération est de contribuer à la préservation maritime qui fait l’objet de plusieurs menaces et pressions impactant négativement sur ses écosystèmes, sensibiliser le public au respect de l’environnement, réduire les déchets voire éliminer, toute trace de pollution afin de garantir une meilleure qualité de l’eau tout en préservant la flore et les espèces sous-marines. Hanine Boucenna