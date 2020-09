T S A Sonia Lyes 30 Sept. 2020 à 17:06 États-Unis : quand Joe Biden dit « inchallah » à Donald Trump/Joe Biden, candidat démocrate aux prochaines élections présidentielles américaines, s’est distingué hier mardi 29 septembre lors du premier débat télévisé l’opposant à son rival, le président sortant Donald Trump. Alors que le président des États-Unis était interrogé sur ses déclarations d’impôt qu’il n’a toujours pas présenté publiquement plus de cinq ans après l’annonce de sa campagne victorieuse, Joe Biden a surpris les téléspectateurs en utilisant l’expression arabe « inchallah ». « Vous aurez l’opportunité de voir mes déclarations d’impôt », a déclaré Donald Trump à l’attention du journaliste qui l’interrogeait. C’est à ce moment que Joe Biden intervient en demandant : « Quand ? Inchallah ? » Accueillie avec surprise par les téléspectateurs qui n’étaient pas sûrs d’avoir bien entendu, la campagne de l’ancien vice-président américain a confirmé que M. Biden a bien utilisé le terme « inchallah ». La pertinence de l’usage du terme de manière ironique par Joe Biden en référence aux déclarations d’impôts de Trump, très attendues mais jamais vues, a été saluée par la communauté musulmane américaine. « Non seulement Biden a dit ‘’Inchallah’’, mais il a l’a dit dans le contexte colloquial signifiant ‘’pas vraiment’’ », a déclaré dans ce contexte Shahed Amanullah, ancien conseiller au département d’État américain sur le réseau social Twitter. « Joe Biden a vraiment dit inchallah durant le débat, 2020 est vraiment une année différente », a estimé un internaute américain. « Maintenant que Biden a utilisé inchallah, il n’est plus cool pour les personnes blanches d’utiliser ce terme. Mashallah, Soubhanallah, et Hamdoullah sont les prochains sur la liste », a ironisé un autre internaute. Si l’utilisation de l’expression a été appréciée par la majorité communauté musulmane américaine, l’usage du terme a été accueilli négativement par les Américains conservateurs mais aussi que par certains musulmans américains. « Biden a déclaré en juillet qu’on devait enseigner plus l’islam dans nos écoles et il a utilisé de manière nonchalante le terme ‘’inchallah’’. De quoi faire réfléchir », a déclaré DeAnna Lorraine, ex-candidate républicaine au Congrès. « Inchallah fait directement référence à Allah, un dieu qui nie que le Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi Biden dirait cela ? Réfléchissez », a estimé quant à un internaute affilié au mouvement évangélique américain. « Est-ce que Trump a dit inchallah ? Oui. Est-ce que l’administration d’Obama a lancé des frappes de drones contre des musulmans ? Oui », a indiqué un autre internaute, en référence à la politique d’exécutions extrajudiciaires mise en place par le gouvernement américain sous la présidence de Barack Obama (dont Joe Biden était le vice-président) contre des cibles définies comme étant terroristes.