"L' E R" 30 Sep 2020 Annaba "Intoxications alimentaires L’Apoce lance des journées de sensibilisation" La consommation d’un aliment peut entraîner un risque grave pour la santé si les conditions d’élevage, de production ou de conservation sont mauvaises. Afin d’assurer la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires voire informer et sensibiliser les acteurs concernés sur les bonnes pratiques d’hygiène, permettant de garantir l’innocuité des aliments qu’ils vont servir, le bureau local de l’association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce) d’Annaba se mobilise dans ce sens et ce en coordination avec la direction des œuvres universitaires en lançant ces deux derniers jours une action de sensibilisation au niveau des résidences universitaires relevant de l’UBMA portant sur la prévention alimentaire. Vu que la première vague des étudiants ont repris leurs cours, les organisateurs ont jugé opportun d’organiser une telle action, encadrée par un staff médical relevant de ladite organisation. axée sur la protection des étudiants contre les risques d’intoxications alimentaires liés au non-respect des conditions d’hygiène et de salubrité des aliments lors de leur consommation . L’objectif recherché à travers cette initiative qui cible les employés et les cuisiniers en particulier est de les vulgariser quant à la nécessité de corriger leurs mauvaises habitudes alimentaires en consacrant à la fois une culture d’une alimentation saine à l’abri de tous les risques qui peuvent être provoqués , les inciter d’une part à adopter les bons réflexes pour préserver la santé des étudiants , surtout lorsqu’il s’agit du respect de la chaîne de froid et les risques de sa rupture sur la santé , et d’autre part sur les procédures et les méthodes à suivre lors de la préparation des repas, les règles de conservation des denrées alimentaires . Pour prévenir le phénomène des intoxications alimentaires et pour mieux comprendre la manière de protéger la santé d’autrui, les organisateurs ont appelé lors de cette démarche à la nécessité également de respecter les normes d’hygiène et nutritionnel en vigueur dans les cuisines à l’image du lavage des légumes et des fruits avant leur utilisation, le lavage des planches de coupe et tous les ustensiles de cuisine ayant servi pour les viandes crues ainsi que les conduites à tenir afin d’éviter une éventuelle complication alimentaire . Bien que la majorité des jeunes adoptent désormais un comportement moins responsable , notamment en ce qui à trait à l’usage des moyens de protection contre le Covid-19 , les membres de ladite organisation ont profité de l’occasion pour rappeler aux étudiants à faire preuve de vigilance, et les sensibiliser sur les dangers de la propagation du coronavirus , le respect le protocole sanitaire mis en place par la direction des œuvres universitaires ainsi que les consignes sanitaires de sécurité prises par les autorités pour lutter contre le Covid-19 . Hanine Boucenna