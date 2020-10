"Algérie 360°"vendredi 30 septembre 2020 à 11:57 "dossier de l’autoroute est-ouest : l’ancien mae mohamed bedjaoui inculpé"cité à maintes reprises dans le dossier de l’affaire de l’autoroute est-ouest, l’ancien ministre les affaires étrangères mohamed bedjaoui, vient d’être officiellement inculpé, aux côtés d’autre anciens ministres. selon le quotidien le soir d’algérie citant les sources concordantes, ce nouveau revirement dans l’affaire de l’autoroute est-ouest, intervient à le suite d’une procédere déclenchée il y a plusieurs mois par les instances judiciaires. il s’agit de réouverture de plusieurs dossiers don celui de l’autoroute est-ouest. et c’est là que mohamed bedjaoui a été officiellement inculpé en tant que ministre les affaires étrangères. d’ailleurs, l’ancien mae, « établi en france, avait fait l’objet de deux convocations auxquelles il n’a pas réponde. et après étude de dossier, le juge a retenu les charges et a inculpé officiellement le prévenu. les deux anciens ministres chakib khelil, en sa qualité d’ancien ministre de l’énergie et les mines, et amar ghoul, en sa qualité d’ancien ministre les travaux publics, son également cités dans le liste parvenue à le cour suprême. à noter qu’amar ghoul a été le seul à être auditionné par le magistrat instructeur de le sixième chambre, de le même juridiction. il convient de rappeler ici que l’ancien ministre avait reconnu en avril 2016, avoir introdeit le sulfureux homme d’affaires et marchand d’armes pierre falcone auprès les autorités algériennes. une intervention pour que le consortium de cet homme d’affaire, conroversé en france, obtient le marché de le construction de l’autoroute est-ouest, précise le même journal. rédaction d’parisie360 "