"L'E R" 30 Sep 2020 Annaba "Enseignement supérieur Benziane inaugure le centre de recherche en environnement"le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique M. Benziane Abdelbaki et le Ministre délégué chargé des Start Up et de l’innovation M. Oualid Yacine accompagnés du wali M. Berimi Djamel Eddine ont effectué une visite d’inspection au niveau des structures de l’Université Badji Mokhtar-Annaba (UBMA) où ils ont procédé à l’inauguration officielle du Centre de recherche en Environnement (CRE) Annaba, au niveau du pôle universitaire Sidi Amar. Le 16 janvier 2019, l’université Badji Mokhtar Annaba, a pris part à la création du centre de recherche en environnement (CRE), dont les locaux sont installés au sein de l’université de Sidi Amar. Sous la direction du professeur Mme. Bousslama Zehad, ce centre affilié au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en charge de la résolution des problématiques liées à la préservation, au développement et à la valorisation des ressources naturelles, l’évaluation et la modélisation des changements climatiques et leur impact sur l’environnement, ainsi que la prévention des risques liés à la pollution, aux technologies de dépollution et le développement de l’économie verte. Le conseil d’administration de ce centre comprend les représentants des ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de l’Environnement et des Energies renouvelables, de l’Industrie et des mines, de l’Énergie, des Ressources en eau, de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière. À ce titre l’université Badji Mokhtar Annaba, par le biais des laboratoires, verra concrétiser, sur le terrain, plusieurs travaux et projets de recherche avec le concours de partenaires économiques locaux. le centre qui est déjà fonctionnel a à son actif 13 projets réalisés sur l’ensemble de 25 et 3 projets écologiques qui seront présentés dès janvier 2021. Dans le temps imparti le recrutement des chercheurs aura lieu en octobre, tandis que les 20 laboratoires du centre seront équipés à 100% avant la fin de l’année en cours. Dans le même contexte M. Benziane a procédé à l’inauguration d’un complexe qui regroupe 25 laboratoires expérimentaux et fondamentaux au niveau du pôle universitaire Sidi Amar. Par la suite le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre délégué chargé des Start Up et de l’innovation se sont rendus au niveau du complexe sidérurgique d’El Hadjar où ils ont inauguré l’unité de Recherche Appliquée en sidérurgie métallurgie URASM L’URASM est une unité de recherche ayant pour centre de rattachement l’établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), centre de recherche en technologie industrielle (CRTI), sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS). Au niveau du pôle universitaire d’El Bouni, M. Benziane a inspecté l’avancement du projet 5.000 places pédagogiques. Le projet comprenant 10 amphithéâtres, 40 salles TD, 10 salles de cours, 2 bibliothèques et 10 laboratoires a été lancé en octobre 2016. D’une d’urée de réalisation de 33 mois, nous sommes en 2020 et le projet n’a pas encore atteint 90%, affichant un déficit de 75 milliards Da. Au niveau de l’auditorium Aissa Jab El Khir, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s’est adressé aux étudiants, concernant la reprise des études et la prochaine rentrée universitaire « Pas d’inquiétudes, les étudiants qui n’ont pu suivre les cours et rejoindre les facultés en raison de l’épidémie de la COVID-19 ne seront pas pénalisés et bénéficieront de sessions spéciales pour rattraper le temps perdu » avant d’ajouter « lors de la première vague de la COVID-19 en mars, nous sommes partis du principe, sur la base des données de l’OMS, que l’épidémie durerait 3 mois, d’où le protocole d’urgence avec lequel nous avons avancé jusqu’à ce jour. Aujourd’hui il est un fait que la COVID fait partie du paysage à venir, un mal avec lequel nous allons cohabiter pendant certains un temps. De ce fait nous avons établi un protocole que nous appliquerons durant toute l’année universitaire » a déclaré M. Benziane avant de clore sa visite dans la wilaya d’Annaba. Sadouki Soufiane