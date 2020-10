Confidentiel. La soeur des frères Kouninef fait appel à un cabinet américain pour riposter contre la justice a

A P P ALGERIEPART PLUS - 2 OCTOBER 2020 "Confidentiel. La soeur des frères Kouninef fait appel à un cabinet américain pour riposter contre la justice algérienne"Souad Kouninef, la soeur des frères Kouninef, Réda, Karim et Noah, vient de faire appel à un prestigieux cabinet d’avocats américain qui dispose d’une succursale à Zurich en Suisse pour riposter contre la justice algérienne qui vient de la condamner sévèrement pour “trafic d’influence”, « blanchiment d’argent », « obtention d’indus avantages », « détournement de fonciers et de concessions », et « non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics ». Le 23 septembre dernier, le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a condamné Réda Kouninef à 16 ans de prison ferme. Karim Kouninef a écopé d’une peine de 12 ans de prison et le dernier Tarik Noah a été condamné à 15 ans de prison ferme. Quant à leur sœur, Souad Kouninef, elle a été considérée en fuite à l’étranger et elle a été condamnée à 20 ans de prison et une amende de 8 millions de dinars. La justice algérienne a annoncé le lancement d’un mandat d’arrêt international contre elle. Face à ces gravissimes accusations, Souad Kouninef a décidé, a-t-on appris au cours de nos investigations, de recourir à un cabinet d’avocats américain pour défendre son intégrité morale. La première démarche que ce cabinet d’avocats américain va entamer concerne l’annulation du mandat d’arrêt international lancée par la justice algérienne. Selon nos sources, les avocats de Souad Kouninef vont jouer sur les vices de forme et les irrégularités constatées dans le procès des frères Kouninef pour obtenir gain de cause auprès d’Interpol. Il est à souligner, effectivement, que Souad Kouninef ne joue aucun rôle managériel au sein du groupe familial KOUGC. Elle est, certes, actionnaire. Mais elle n’occupe aucune fonction et n’a dirigé aucune affaire développée par ses trois frères. Sa condamnation semble d’ores et déjà très controversée à en juger les lectures faites par de nombreux juristes suisses consultées par les proches de la famille Kouninef. Les avocats de Souad Kouninef entendent mettre en exergue l’absence de toute implication de leur cliente dans les business de ses frères afin de rendre totalement caduc le verdict prononcé par le tribunal de Sidi M’hamed. Par ailleurs, les avocats de Souad Kouninef envisagent d’impliquer les autorités suisses dans ce dossier en les obligeant à défendre les droits d’une citoyenne suisse qui est présentée comme une “victime” d’un procès politique en Algérie. La Suisse pourrait ainsi demander des éléments judiciaires à l’Algérie pour comprendre les fondements légaux de cette condamnation prononcée à l’encontre d’une citoyenne suisse. L’affaire des frères Kouninef risque ainsi de prendre dans les jours à venir une tournure internationale et la crédibilité de la justice algérienne sera soumise à rude épreuve.