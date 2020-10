"L'Expression" 04-10-2020 "Une plate-forme pour identifier les projets Elle sera lancée le 15 octobre"Le ministre délégué a fait part de la création d’accélérateurs qui donneront la possibilité aux porteurs de projets d’accéder à des mécanismes d’accompagnement et de financement. Le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up, Yacine El Mahdi Oualid a annoncé le lancement, le 15 octobre prochain, d'une plateforme dédiée à l'identification des projets innovants et à l'obtention du label «start-up» et des avantages fiscaux. Yacine Oualid a indiqué que pour son département ministériel, cette plateforme numérique est «ouverte à tous les jeunes porteurs de projets innovants afin de s'identifier et de pouvoir obtenir le label start-up institué par un décret exécutif». Selon le ministre délégué, cet outil technologique permet de lever toutes les entraves bureaucratiques et facilite les procédures de création des entreprises de type start-up, offrira toutes les possibilités aux jeunes pour bénéficier des avantages fiscaux, de lever des financements et d'adapter leurs besoins, ainsi que d'être en contact permanent avec son département ministériel. Le secteur des start-up sera renforcé, a fait savoir El Mahdi Yacine Oualid par un certain nombre de mesures qui seront prises pour la promotion de l'écosystème des start-up, assurer un meilleur encadrement réglementaire et asseoir des mécanismes de financement et des structures d'accompagnement telles que les incubateurs et les accélérateurs. «L'Algérie est le premier pays en Afrique à avoir introduit le financement participatif», a tenu à souligner le ministre délégué, tout en rappelant les avantages fiscaux concédés par l'Etat pour les entrepreneurs qui lancent des start-up, telles que la suppression des taxes (TVA, TAP et IBS), dans le but d'orienter les efforts de ces créateurs vers l'innovation. Avec l'aide, notamment du ministère de la Justice, le département ministériel chargé de l'économie de la connaissance et des start-up compte aussi enrichir, selon le ministre délégué, l'aspect réglementaire portant sur la forme juridique des sociétés de type start-up. Outre la création d'un label «Start-up», «Incubateur» et «Projet innovant» qui seront attribués après la mise en place du Comité national de labellisation, le ministre délégué a fait part, à cette occasion de la création d'accélérateurs avec le ministère de l'Energie et Sonatrach, qui donneront la possibilité aux porteurs de projets d'accéder à des mécanismes d'accompagnement, de coaching, de formation et de financement qui seront effectifs à partir du 1er novembre prochain au niveau du site technologique des Grands Vents (Ouled Fayet) à Alger et qui portera le nom «A-Venture» (Algeria Venture).