"L'E R" 03 Oct 2020 Annaba "Annaba Cité Rym Des arbres centenaires abattus" Les riverains de la cité «Errym » se sont révoltés dernièrement contre l’abattage des arbres centenaires. «Tout le monde sait que tout abattage d’un arbre doit passer par la direction des forêts et celle de l’environnement pour l’octroi d’une autorisation en bonne et due forme lui permettant d’abattre tel ou tel arbre. D onc comment se fait-il que l’entreprise chargée de la réalisation des travaux de réfection des trottoirs puisse agir de la sorte ? », s’est demandé avec stupéfaction un groupe de résidents. Au moment où l’Algérie se défend bec et ongles sur la scène internationale pour la protection de la nature et l’environnement, d’autres n’ont pas trouvé mieux que d’abattre des arbres centenaires pour entamer des travaux de réfection des trottoirs au niveau de la cité «Errym». « C’est malheureux puisqu’en milieu urbain on assiste, impuissants, à l’abattage des arbres donnant l’ombrage et contribuant à la verdure de la zone urbaine. Ainsi, beaucoup de gens ignorent le rôle important que joue l’arbre dans la vie de l’être humain. Etant un facteur d’épanouissement, l’arbre contribue également au maintien de l’écosystème et a aussi bien un impact positif sur l’environnement que sur la santé de l’habitant. Pour cela, les autorités devront intervenir et prendre toutes les dispositions afin d’interdire l’abattage des arbres surtout centenaires en milieu urbain sans autorisation préalable délivrée par les services compétents. Car l’arbre qui est non seulement un élément ornemental donnant l’ombrage en ville mais aussi il est fondamental dans la protection et la préservation de la nature. Nejmedine Zéroug