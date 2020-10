"L'E R" 03 Oct 2020 Annaba "Zones d’ombre 110 projets dédiés au désenclavement"A l’issue de sa visite de travail et d’inspection, qu’il a effectué dans la matinée de jeudi dernier, dans les communes d’El-Eulma et Chorfa, daïra d’Ain-Berda, le wali d’Annaba, Berimi Djamel Eddine, a révélé qu’il a été recensé un peu partout à travers le territoire de la wilaya, plusieurs dizaines de points noirs, apprend-on auprès du chargé de la cellule de communication de la wilaya. Ces zones d’ombre, situées dans leur immense majorité dans des régions enclavées ou encore montagneuses au relief difficile et accidenté, nécessitent une mise à niveau des conditions de vie du citoyen. « Il faudra un total de 110 projets pour désenclaver ces zones d’ombre, recensées à travers 11 communes des 12 que compte la wilaya », précise, à ce sujet, le wali, sur le site officiel de la wilaya. Ces points noirs ont été relevés à l’issue de nombreuses visites sur le terrain ayant ciblé toutes les communes, implantées au niveau des cinq daïras d’Annaba ; des sorties qui ont permis aux autorités locales de recenser la situation des projets à lancer, en cours ou des travaux en voie d’achèvement, au niveau des zones enclavées. Le wali a tenu à préciser que les opérations sont engagées « avec pour effet immédiat de désenclaver, les localités isolées », à travers des initiatives qui gravitent autour de l’ouverture des pistes, la réfection des routes endommagées, l’évacuation des eaux usées, le raccordement à l’eau potable et éventuellement au gaz de ville. En effet, la priorité a été accordée, entre autres, aux projets de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, d’éclairage public et d’assainissement, en plus des travaux de réalisation d’aménagement, de transport et de chauffage scolaire. Le chef de l’exécutif de la wilaya a rappelé qu’il s’agit de l’un des priorités du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, et que ces projets feront l’objet d’un suivi soutenu et aucune défaillance n’est permise. B. Salah-Eddine