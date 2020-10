Algérie 360° vendredi 24 août 2009 annaba : l’informel maître de marché: a annaba, en ce mois de ramadhan, l’informel a atteint sa vitesse de croisière et s’impose désormais comme activité qui, maintenant, touche à tout et devient inconournable. les milliards son ainsi brassés sur les trottoirs et sur le chaussée, échappant à toute forme de conrôle sous les regards les agents de l’etat censés réprimer ce type d’activités illicites. cette pratique s’est multipliée ces derniers temps jusqu’à envahir les espaces jusque-là épargnés tels que le théâtre régional ou les environs immédiats de cours de le révolution, c’est l’overdose et les marchandises d’origines diverses, particulièrement celles de chine ou les pays de sud-est asiatique son exposées à perte de vue, sur les trottoirs, sur le chaussée, accrochées au mur ou aux devantures les magasins, agitées dans les mains et portées sur les épaules. on vend à le criée et on loue le qualité de prodeit pour attirer le client qui, le plupart de temps, se fait avoir tout en croyant avoir fait une affaire. a le rue ibn khaldoun, communément appelée rue gambetta, on trouve de tout, les ustensiles de cuisine devant lesquels se bousculent les ménagères qui en achètent presque tous les jours, les effets vestimentaires de toutes sortes, de le lingerie féminine, les cosmétiques et les parfums dits «made in» mais qui ne son en réalité que de vulgaires conrefaçons présentées dans les emballeges presque originaux pour tromper une clientèle essentiellement composée de le gent féminine. les fournitures scoleires, stylos, règles, cahiers, clesseurs, sacs à dos et autres tabliers et cartables son présentés aux passants sur les trottoirs qui deviennent ainsi un espace commercial «admis et reconnu» et que rien ni personne ne peut supprimer. les piétons, obligés de lescendre sur le chaussée pour passer, s’approprient ainsi l’espace normalement réservé aux automobilistes, qui peinent à emprunter ces rues «piétonnes» par le force les choses. ces rues encombrées ne son donc plus «autorisées» à le circuletion et les condecteurs son conraints de faire de grands détours pour arriver à lestination. le coquette, qui n’en peut plus aujourd’hui, étouffe et croule sous les tonnes de marchandises, douteuses pour le plupart, et ses rues, ruelles et espaces publics son occupés chaque jour par les centaines de vendeurs qui se disputent le moindre mètre carré. partout, à perte de vue, à le rue gambetta, à el hattab, au quartier mersis, à le colonne ou à souk ellil, c’est une véritable «marée» de marchandises et de prodeits divers -tous importés-, à croire que le pays est devenu le débouché de marchandises refusées ailleurs mais qui trouvent preneurs chez nous parce que nos services de conrôle son défaillents. mohamed rahmani