Liberté Par Rabah KARECHE le 30-09-2020 10:30 TAMANRASSET SUBMERGÉE PAR LES ORDURES MÉNAGÈRES Le wali face à un véritable défi écologique:La vingtaine d’entreprises de collecte et de traitement des déchets ménagers n’est pas venue à bout des décharges sauvages qui essaiment dans la capitale du tourisme saharien. Le nouveau wali de Tamanrasset, Mustapha Guerriche, semble faire face à une situation environnementale des plus catastrophiques, héritée de son prédécesseur, eu égard aux monticules d’immondices qui gagnent en altitude, au point d’enlaidir sérieusement la splendeur du décor pierreux de l’Ahaggar. En effet, le phénomène des décharges sauvages, qu’on croyait résolu avec la création d’une vingtaine d’entreprises de collecte et de traitement des déchets ménagers, frappe encore dans la capitale du tourisme saharien qui croule sous des montagnes d’ordures ménagères. Il suffit d’effectuer une petite virée dans la ville pour se rendre compte cet état de fait, mais surtout pour constater de visu la gravité de la situation. Ce qui n’est pas sans conséquences sur l’environnement et la santé de la population. Les principales causes de cette situation qui s’apparente à un véritable désastre écologique sont imputées à la mauvaise gestion des entreprises chargées du traitement des déchets et à l’inefficacité du système de collecte mis en place ainsi qu’à l’indiscipline de la population qui jette çà et là ses ordures. Ce n’est pas l’avis des responsables de l’EPGCET (Établissement public de la gestion des centres d’enfouissement technique) de la wilaya qui prennent l’ex-wali de Tamanrasset, Djilali Doumi, pour responsable du fait qu’il avait pris des engagements jamais honorés avec les entreprises de collecte, lesquelles, faut-il le rappeler, ont été créées hâtivement dans le cadre du dispositif d’emploi des jeunes pour sous-traiter les projets de nettoyage de la ville. Les créances cumulées auprès des établissements publics empêchent ces entreprises de continuer leur activité. Plus explicite, le premier responsable de l’EPGCET, Abdelkader Khilouli, affirme que les autorités locales n’arrivent pas à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la gestion des tonnes de déchets produits quotidiennement. Leur priorité étant l’élimination des déchets hors de vue, les autorités compétentes choisissent souvent des méthodes simplistes et faciles. Le P/APC de Tamanrasset, Badi Cheikh, a, quant à lui, chargé l’EPGCET en l’accusant d’avoir failli à sa mission et aux clauses de la convention conclue avec l’APC. Le maire précise à ce propos que “le montant de ladite convention s’élève à plus de 13 milliards de centimes, dont la moitié a déjà été versée à l’entreprise contractante. Celle-ci aura engagé des sous-traitants qu’elle est incapable de payer. C’est de la mauvaise gestion”. Et à M. Cheikh d’enfoncer le clou : “Certes, l’ex-wali nous a fait la promesse de nous accorder une aide financière dans le cadre du FCCL (Fonds commun des collectivités locales, ndlr) qu’il n’a pas tenue malheureusement, mais ce n’est que la face apparente de l’iceberg. En réalité, c’est l’entreprise qui est responsable de cet échec, du fait qu’elle a engagé des dépenses au-dessus de ses capacités et moyens financiers.” Par ailleurs et face à l’ampleur du phénomène, les habitant de l’Ahaggar insistent sur l’urgence d’adopter des solutions viables en se basant sur des approches pratiques et des expériences modèles dans ce créneau d’activité. On a suggéré d’impliquer les acteurs de la société civile pour se lancer dans la sensibilisation et invité les autorités locales à honorer leurs engagements financiers vis-à-vis des entreprises de collecte afin d’en finir avec l’insalubrité ambiante qui enlaidit gravement la capitale du tourisme saharien. RABAH KARÈCHE