"A P P" ALGERIEPART PLUS - 6 OCTOBER 2020 Meurtre horrible de Chaima : les dérapages inqualifiables de Mustapha Khiati Depuis plus de 48 heures, l’Algérie est plongée dans l’effroi à la suite du meurtre barbare et l’assassinat particulièrement sordide de Chaïma, une jeune femme âgée de 19 ans, qui a été violée puis brûlée vive par un homme, dans une commune située près d’Alger. Le corps de Chaïma a été retrouvé vendredi 2 octobre, dans une station-service abandonnée de Thenia. Le “tueur” de la jeune Chaima qui a été violée et brulée avant d’être assassinée a avoué être coupable du crime. Il a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de Boumerdes pour “viol” et “meurtre avec préméditation”. Les détails ont été révélés ce lundi par le procureur de la République près le tribunal de Boumerdes après avoir auditionné plutôt aujourd’hui des proches de la victime et le meurtrier. Selon le communiqué du procureur, après avoir commis le meurtre, le coupable s’est dirigé, le 2 octobre, aux services de la gendarmerie nationale pour dénoncer que “deux inconnus ont brulé une fille à la station d’essence abandonnée”. Cependant, après investigation, le coupable a avoué avoir attiré sa victime au lieu du crime. Il avoue également l’avoir “violée”, “agressée à l’aide d’un couteau” puis “brulée”, toujours selon la version du procureur de la République. L’affaire du meurtre de Chaïma a rapidement fait grand bruit en Algérie : d’abord à Reghaïa, commune d’où sa famille est originaire, puis dans le pays tout entier et jusqu’en France en Europe et même en Amérique du Nord sur les réseaux sociaux, où le mot-dièse #JeSuisChaima faisait partie lundi des tendances les plus partagées du réseau social Twitter. Cependant, au moment où toute l’Algérie exprime encore son émotion, un dérapage inouï a été commis par nos confrères de TSA, le média en ligne, qui avait publié sans prendre les précautions éthiques requises dans ces circonstances particulièrement tragiques un entretien ordurier du Professeur en pédiatrie à l’Université d’Alger, médecin-chercheur ainsi que Président et fondateur de la Fondation national pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (la Forem), Mustapha Khiati. Ce dernier a fait preuve d’un cynisme dégoûtant en responsabilisant la victime et en mettant en cause sa moralité pour expliquer les circonstances de ce viol et crime atrocement sauvage. Dans son entretien accordé à TSA, Mustapha Khiati a clairement affirmé que ce meurtre sordide relève d’un “problème d’éducation”. Mustapha Khiati a accusé ainsi ouvertement Chaima d’être une fille facile qui s’est laissée berner et manipuler par un violeur troublé sur le plan psychique. “Leur fille a dû avoir des relations faciles avec les gens. Elle s’est laissé berner soit à travers les réseaux sociaux, soit directement avec les personnes. Normalement, une fille lorsqu’elle a une bonne éducation ne doit pas se lier d’amitié ou même de simples relations avec n’importe qui. Il faut qu’elle sache qui il est et quel est son comportement, à moins que ce soit un camarade à l’école ou l’université. L’éducation permet à la personne de se préserver, de se protéger, etc. S’il n’y a pas des mécanismes et des réflexes qui sont inculqués par le milieu familial, qui va les donner à la personne ? Ce n’est pas possible”, a ainsi déclaré le Président de la FoREM qui se fait passer pour un chercheur et scientifique alors qu’il est en train d’accabler une pauvre victime contrainte par la force et la menace de suivre un violeur meurtrier. L’assassin a lui-même reconnu aux enquêteurs de la gendarmerie nationale l’avoir violée, puis battue jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Il l’achève ensuite en l’aspergeant d’essence et lui mettant le feu. Chaima n’avait donc pas donné son consentement à une quelconque relation sexuelle ou un rapport immoral avec son bourreau. Elle a été obligée sous la menace de consommer des rapports sexuels dans une violence inouïe qui lui a été infligée. La jeune victime ne peut donc en aucun cas être assimilée à “une fille facile” qui manque d’éducation comme le prétend le Président de la Forem. Le Procureur de la République près du tribunal de Boumerdès a dévoilé à la presse algérienne que le corps de Chaima a été retrouvé brûlé, allongé sur son visage. Lorsque le corps a été examiné, les médecins légistes ont retrouvé plusieurs ecchymoses, et grandes plaies au niveau de l’arrière de son crâne. Les cheveux de Chaima étaient jetés à côté d’elle. En plus, une grande plaie au niveau de haut de sa cuisse gauche a été retrouvée. Cela signifie clairement que la victime a été sauvagement violentée et abusée sexuellement par un meurtrier décidé et déterminé depuis le départ à transformer son forfait lâche en une scène de crime abominable. Face à ces révélations implacables, Mustapha Khiati devrait présenter ses excuses et réparer le mal qu’il vient de causer à la famille de Chaima et à toutes les femmes algériennes blessées dans leur dignité par ce crime d’une barbarie rarement égalée. Quant à TSA, il devrait supprimer cette interview ordurière qui responsabilise une victime innocente et accable sa pauvre famille plongée éternellement dans le deuil. C’est tout simplement honteux !