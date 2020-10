"L' Expression"Algérie - Nigeria, en amical demain soir à 19h30 L’heure des retrouvailles/Demain soir, les Verts retrouveront le terrain.Les champions d’Afrique rencontreront en amical le Nigeria, qu’ils avaient battu en demi-finale de la dernière CAN. Un test grandeur nature pour la bande de Belmadi. La sélection algérienne, championne d'Afrique jouera, demain, son premier match en cette année 2020 face au Nigeria au Worthersee Stadion de Klagenfurt, en Autriche, en amical à 20h30 locales (19h30 algériennes), avant un second, le mardi 13 octobre contre le Mexique au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas. Pour aborder cette première rencontre des Verts, 11 mois après son dernier match contre le Botswana à Gaboronne, coronavirus oblige, Djamel Belmadi a préconvoqué 24 joueurs avant d'en ajouter deux. En effet, lorsque Bounedjah et Doukha ont eu un problème de visas,, le driver des Verts a pris ses précautions en convoquant Oussama Darfalou et Gaya Merbah. Suite à l'intervention de la FAF, les deux joueurs Bounedjah et Doukha ont réglé leur problème de visas. Mais, Belmadi a, tout de même, convoqué les deux joueurs qui devaient rejoindre, hier, la sélection algérienne en Autriche avec justement Baghdad Bounedjah, Azzedine Doukha, ainsi qu'Ismaël Bennacer, autorisé par Belmadi à retarder son arrivée de 24 heures supplémentaires pour rester au chevet de sa femme qui vient d'accoucher. Pour le match de demain, Belmadi a travaillé pour la mise en place des joueurs et déterminer les plans du jeu préconisés contre les solides Nigérians, qu'il doit finaliser aujourd'hui. Il ferait certainement confiance à M'bolhi pour débuter la partie dans les bois. En défense, on pourrait bien revoir le trio Mandi, Zeffane et Bensebaïni qui affichent actuellement la grande forme. Helaïmia pourrait lui aussi figurer en latéral droit. Au milieu du terrain, Guedioura, qui revient de blessure et qui a joué titulaire avec son club, ces derniers jours, serait certainement de la partie dans le «Onze» rentrant. Belkebla pourrait concurrencer Guedioura au milieu, mais c'est le coach qui choisira celui qui sera le premier titulaire. Feghouli a bien récupéré en Turquie et affiche la forme attendue pour ce match amical contre les Nigérians, où il faudrait bien des joueurs expérimentés au milieu. Bennacer serait aussi opérationnel. En attaque, Belmadi n'a pas de soucis, puisqu'il peut compter sur le quatuor Mahrez, Benrahma, Bounedjah et Ferhat. Ceci, même si ce dernier est incertain, en raison de blessure, comme l'a fait savoir le coach national, hier, en conférence de presse. Reste que le sélectionneur des Verts exploitera ce match amical contre le Nigeria pour chercher surtout des doublures dans chaque poste, dans la mesure où des impondérables pourraient survenir à cause de la pandémie, avant les deux prochains matchs d'importance contre le Zimbabwe (aller et retour) prévus au mois de novembre prochain pour les qualifications de la prochaine CAN. Côté nigérian, les joueurs et leurs staffs ont élu domicile à l'hôtel die Zeit an der Glan, en Autriche depuis lundi, avant les matchs amicaux contre l'Algérie et la Tunisie. L'entraîneur, Gernot Rohr devrait se passer de trois de ses joueurs convoqués initialement. Il s'agit du milieu de terrain en Turquie Oghenekaro Etebo ayant été victime d'une blessure antérieure qui s'est réveillée et l'autorisation accordée à l'attaquant Victor Osimhen, évoluant en Italie de ne pas participer aux matchs. Rohr prépare son équipe en vue de la double confrontation face à la Sierra Leone, pour les qualifications pour la CAN-2022, prévues en novembre prochain. Organisateurs de matchs, Eurodata Sport a précisé qu'aucun fan ne sera autorisé à l'intérieur du stade pour l'un des deux matchs, conformément aux protocoles existants sur la pandémie de coronavirus. À noter que ce match sera retransmis en direct par des chaînes algériennes et nigérianes. Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 08-10-2020 Share