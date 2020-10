"L'E R" 08 Oct 2020 Annaba Palais de la culture Début des inscriptions aux ateliers pédagogiques et artistiques:Le palais de la Culture et des Arts Mohamed Boudiaf de la wilaya d’Annaba organise différents ateliers pédagogiques et artistiques au titre de l’année 2020/2021 pour lesquels les inscriptions sont ouvertes. Ces ateliers pédagogiques dans divers domaines, seront ouverts à toute personne désirant stimuler un penchant dans le domaine culturel ou technique. Ces différentes disciplines qui permettront d’une certaine manière à l’enfant ou à l’adulte d’avoir un soutien pédagogique, en leur offrant des données techniques et culturelles de bases seront encadrées par des enseignants dotés de connaissances et expériences dans la discipline souhaitée. Parmi ces ateliers pédagogiques et artistiques proposés on citera entre autres l’atelier de dessin. Ce dernier est destiné aux enfants et même aux adultes passionnés de dessin. Au cours de la formation, les adhérents apprendront les techniques de base du dessin. Ils se familiariseront également avec l’univers de la peinture et le mélange des couleurs via l’usage de peinture à l’huile, à la gouache, à l’aquarelle ou à l’acrylique. Parmi les autres ateliers se trouve celui du théâtre. Pour adultes ou enfants, l’atelier du théâtre est ouvert afin de faire développer les connaissances des adhérents par l'improvisation orale et gestuelle. Il fait construire leurs personnages en travaillant différents textes: monologue, dialogue et scène de théâtre pour mieux ressentir le texte et les émotions du personnage. Le palais abrite également un atelier d’apprentissage des langues étrangères y compris celle de l’amazigh ; Cet atelier s'adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre une nouvelle langue. En commençant par la base de la langue (alphabet et chiffres) pour qu'ensuite l'adhérent se retrouve à la fin de la formation capable de parler couramment, de communiquer facilement et de rédiger des productions dans la langue souhaitée ; cet atelier vous fera apprendre la langue grâce à une vaste offre de cours, tous articulés sur la base de compétences dispensés par des enseignants spécialisés en la matière. Qui dit ateliers artistiques, dit le monde de la musique dans ces différents styles musicaux. Entre musique andalouse, musique chaabi et musique malouf ; Ledit palais offre une panoplie des cours dédiés aux mélomanes. Durant ces cours, les adhérents apprennent à se familiariser avec les différents types de musique ainsi que leurs propres codes, ils apprennent à maitriser l'apprentissage des instruments et la vocalise. Le palais de la culture dispense également des cours de danse classique et moderne au profit de filles, basés sur l’apprentissage des techniques qui serviront à assimiler les principes de cet art. Pour toute personne intéressée il suffit de s’adresser au siège du palais de la Culture et des arts afin de remplir un formulaire d’inscription et fournir les pièces suivantes : un extrait d'acte de naissance, deux photos d'identité plus les frais d'inscription. Hanine Boucenna