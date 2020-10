"A P +" ALGERIEPART PLUS - 2 OCTOBER 2020 " L’impressionnante maîtrise de la langue algérienne par le nouvel ambassadeur de France"François Gouyette, le nouvel ambassadeur de France en Algérie, est en train de susciter le buzz sur les réseaux sociaux en Algérie. Dans une vidéo postée hier jeudi soir sur la page Facebook de l’ambassade de France en Algérie, François Gouyette a adressé un message aux Algériens et Algériennes en s’expriment parfaitement dans la langue algérienne, à savoir l’arabe dialectal qui constitue la langue maternelle des locuteurs algériens. François Gouyette s’est exprimé avec brio et avec un accent qui démontre sa parfaite connaissance de l’Algérie et de la diversité culturelle de sa population. “Je suis heureux et honoré de prendre la direction de l’Ambassade de France dans un grand pays comme l’Algérie. Le pays d’un peuple fier et courageux, riche d’une culture millénaire. Le pays d’une jeunesse dynamique, créative et ouverte sur le monde”, a dit ainsi François Gouyette dont les commentaires n’ont pas tari d’éloges sur sa capacité inédite à parler la langue algérienne avec une aisance digne de celle d’un enfant du pays. François Gouyette est arrivé à Alger depuis le début du mois d’août dernier pour remplacer l’ancien ambassadeur français Xavier Driencourt. Le mardi 4 août, l’Algérie a accordé son agrément au placement récent du diplomate François Gouyette au poste d’ambassadeur de France à Alger. François Gouyette est un connaisseur averti du monde arabe et l’un des diplomates français les plus chevronnés. Il est titulaire du diplôme supérieur de l’Institut national des langues et civilisations orientales (arabe) et possède également un diplôme de traducteur (arabe-français). François Gouyette était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Abou Dabi de 2001 à 2005, ambassadeur chargé du processus euroméditérranéen, entre 2005 et 2008, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Tripoli 2008-2011, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Tunis 2012-2016 et enfin ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Riyad de 2016 jusqu’à 2020 date de son départ pour rejoindre Alger. En plus de la langue arabe, François Gouyette maîrise le grec, le turc et naturellement l’anglais. A Alger, d’immenses défis attendent ce diplomate français expérimenté car les relations algéro-françaises sont soumises à des aléas dictées par l’instabilité de la situation politique interne en Algérie.